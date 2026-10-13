VPBank tặng 50.000 loa thông báo biến động số dư cho hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ Ngày An Tâm Sổ Sách tháng 10, VPBank bổ sung nhiều quyền lợi cho hộ kinh doanh, nổi bật là chương trình tặng 50.000 loa thông báo biến động số dư, cùng các giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng, dòng tiền, thuế và nhu cầu vốn.

Không thể phủ nhận sự bùng nổ của thanh toán không dùng tiền mặt đã giúp việc mua bán trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh lại thêm nỗi lo mới như áp lực thất thoát từ chiêu trò "fake bill" (giả mạo màn hình chuyển khoản), nạn dán đè mã QR lừa đảo, cùng sự bất tiện khi phải liên tục gián đoạn công việc để kiểm tra điện thoại xác nhận tiền về - nhất là trong những giờ cao điểm đông khách.

Trong bối cảnh đó, loa thông báo biến động số dư không chỉ là công cụ xác nhận tiền về tức thì mà còn là giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh phòng ngừa rủi ro hóa đơn giả, giảm áp lực kiểm tra giao dịch thủ công và vận hành quầy hàng hiệu quả hơn.

Từ thực tế đó, trong khuôn khổ "Ngày An Tâm Sổ Sách" tháng 10, VPBank triển khai chương trình tặng 50.000 loa thông báo số dư, mang giải pháp xác nhận thanh toán bằng âm thanh đến tận tay các hộ kinh doanh. Đây là quyền lợi mới hướng tới việc đưa thêm công cụ số trực tiếp vào quá trình vận hành.

Theo chương trình “Thu cũ tặng mới - Lên đời kinh doanh”, từ ngày 21.9 đến 31.12.2026, khách hàng mới mở tài khoản Hộ kinh doanh hoặc tài khoản cá nhân kinh doanh tại VPBank sẽ có cơ hội nhận loa thông báo biến động số dư miễn phí.

Với khách hàng hiện hữu, VPBank cũng dành chính sách tri ân với chủ tài khoản đang hoạt động nếu trong một tháng bất kỳ thuộc thời gian khuyến mại đạt một trong hai điều kiện: có từ 30 đơn quét mã VietQR trong tháng hoặc có số dư tài khoản từ 10 triệu đồng/tháng.

Sau những tuần đầu triển khai chương trình, hàng nghìn hộ kinh doanh trên cả nước đã đăng ký nhận loa để phục vụ hoạt động bán hàng hằng ngày. VPBank ghi nhận nhu cầu đặc biệt cao ở nhóm cửa hàng ăn uống, tạp hóa, bán lẻ và các mô hình kinh doanh có lượng giao dịch chuyển khoản lớn.

Tối ưu hiệu quả tiếp thị và mở rộng kênh tiếp cận khách hàng

Các quyền lợi khác trong Ngày An Tâm Sổ Sách tháng 10 cũng hướng tới việc hỗ trợ chủ shop thu hút và duy trì khách hàng. Trong phiên livestream tháng này, VPBank tiếp tục mang tới những câu chuyện kinh doanh từ hành trình xây nền móng cho đến những khó khăn trong quá trình vận hành. Bên cạnh nội dung chia sẻ, 1000 người xem nhanh tay còn có cơ hội nhận voucher khi sử dụng dịch vụ giao hàng (beDelivery) giảm tới 30%, tối đa 50.000 đồng và voucher khi sử dụng dịch vụ di chuyển beTransport giảm tới 20%, tối đa 50.000 đồng ngay trên livestream.

Cùng với đó là voucher Hoàn tiền Thịnh Vượng, cho phép hộ kinh doanh tạo chương trình khuyến mại trên VPBank NEO mà không mất chi phí tạo chương trình trong thời gian đầu. Chủ shop có thể thiết lập voucher và triển khai chương trình chỉ trong khoảng một phút, đồng thời đưa sản phẩm, thương hiệu của cửa hàng tới cộng đồng người dùng VPBank NEO.

Với các cửa hàng nhỏ, nơi chủ hộ thường đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò từ bán hàng, nhập hàng đến chăm sóc khách, những công cụ này giúp đưa một phần công việc lên môi trường số mà không cần đầu tư thêm một hệ thống quản lý riêng.

Duy trì các ưu đãi ưu việt về thuế, vốn và hỗ trợ vận hành

Khách hàng mở mới tài khoản Hộ kinh doanh VPBank trong Ngày An Tâm Sổ Sách tháng 10 tiếp tục có cơ hội được hoàn 10% số tiền nộp thuế, tối đa 300.000 đồng khi liên kết eTax và phát sinh giao dịch nộp thuế theo điều kiện chương trình. Việc tích hợp với eTax giúp chủ hộ thực hiện giao dịch nộp thuế trực tuyến ngay trên nền tảng số, thuận tiện hơn trong quá trình quản lý các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh.

VPBank cũng triển khai gói tín dụng sản xuất kinh doanh dành cho 6 nhóm ngành gồm kinh doanh dược; bán lẻ hàng tiêu dùng và dịch vụ ăn uống; vật liệu xây dựng; du lịch; nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản; sản xuất và kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Gói vay có hạn mức lên tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 5,99%/năm, tạo thêm lựa chọn vốn cho hộ kinh doanh theo nhu cầu và điều kiện cấp tín dụng.

Ở bài toán tăng trưởng doanh thu, gói hội viên Thịnh Vượng mang đến các quyền lợi theo từng hạng hội viên, giúp hộ kinh doanh có thêm cơ hội tham gia livestream bán hàng, quảng bá thương hiệu tới cộng đồng khách hàng VPBank và tiếp cận các giải pháp hỗ trợ bán hàng, quản lý kinh doanh.

Riêng tại điểm bán, Shop Thịnh Vượng Pro tiếp tục được cung cấp miễn phí, hỗ trợ quản lý bán hàng, dòng tiền, hàng hóa và nhân viên trên cùng một nền tảng. Khi kết hợp với loa thông báo biến động số dư, chủ shop có thể nhận biết giao dịch ngay tại quầy, đồng thời theo dõi tình hình bán hàng và dòng tiền trên ứng dụng. Các công cụ liền mạch từ khâu thanh toán đến quản lý sau giao dịch, phù hợp với những hộ đang từng bước chuyển hoạt động kinh doanh lên môi trường số.

Là chuỗi hoạt động được đầu tư bài bản và liên tục, Ngày An Tâm Sổ Sách không chỉ dừng lại ở các chính sách trên app mà còn đồng hành cùng tiểu thương qua chuỗi kênh truyền thông và tương tác đa dạng. Cụ thể như các hoạt động livestream, VOV, các hoạt động truyền thông trực tiếp tại các chợ, tuyến phố kinh doanh địa phương, mang công cụ và tư vấn tài chính đến tận tay từng chủ hộ.

Trở thành thói quen định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, "Ngày An Tâm Sổ Sách" là cam kết dài hạn của VPBank trong việc đưa các giải pháp tài chính và công cụ số vào nhịp sống kinh doanh thực tế. Từ những cải tiến nhỏ tại điểm bán như chiếc loa thông báo, đến các gói hỗ trợ vốn, thuế và chuỗi chương trình dự kiến triển khai trong giai đoạn sắp tới, VPBank kỳ vọng sẽ luôn là người đồng hành tin cậy, giúp hộ kinh doanh giảm gánh lo sổ sách để tự tin bứt phá doanh số.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình “Thu cũ tặng mới - Lên đời kinh doanh”, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập TẠI ĐÂY.