Vợ hot girl của Rhymastic khoe body 'cực nét' với đồ tập ôm sát

Dù đã là 'mẹ một con' nhưng Lai Thanh Huyền - bà xã nam rapper đình đám Rhymastic vẫn sở hữu sắc vóc gợi cảm khiến nhiều người không thể rời mắt.

Gần đây, Lai Thanh Huyền, vợ của nam rapper đình đám Rhymastic, đã khiến người theo dõi phải xuýt xoa khi đăng tải loạt ảnh khoe trọn vóc dáng săn chắc, nóng bỏng trong trang phục tập gym. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khiến netizen phải "mắt tròn mắt dẹt" với thân hình gọn gàng, không chút mỡ thừa dù đã là mẹ một con. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một chiếc áo croptop màu hồng nhạt, kết hợp với quần legging cùng màu và khoác ngoài một chiếc áo trắng mỏng, khoe trọn vòng eo "con kiến" và vòng 1 đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Đây không phải là lần đầu tiên Lai Thanh Huyền nhận được lời khen về vóc dáng. Cô luôn được biết đến với lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện thể thao để duy trì hình thể. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù không sở hữu chiều cao nổi bật, thế nhưng nhờ thân hình cân đối, cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Bà xã Rhymastic sở hữu gương mặt sắc sảo với đôi mắt sâu, mũi cao. "Bà mẹ một con" hướng tới hình tượng sexy nên thường chọn diện những trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Trên mạng xã hội, bà xã Rhymastic gây ấn tượng bởi bức ảnh nóng bỏng, khoe 3 vòng gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Chuyện tình của cô với Rhymastic (tên thật là Vũ Đức Thiện) đã kéo dài nhiều năm trước khi họ chính thức kết hôn vào năm 2019. Cặp đôi có một con trai kháu khỉnh là bé Ma Bư. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Lai Thanh Huyền là KOL (người có sức ảnh hưởng), được nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm quan tâm. Người đẹp sở hữu các trang mạng xã hội với hàng trăm lượt người theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Lai Thanh Huyền còn được ông xã rapper hết mực chiều chuộng, yêu thương. Trong mỗi dịp kỷ niệm, cô đều được ông xã đưa đi du lịch, hẹn hò lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lai Thanh Huyền #Rhymastic #vợ rapper #vóc dáng săn chắc #kiểu dáng gợi cảm #tập gym

