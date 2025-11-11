Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

VinFast sẽ có xe ôtô hybrid, liệu có là bước tiến mới?

Thông tin về một mẫu xe hybrid mới của VinFast vô tình bị hé lộ qua hình ảnh từ đối tác cung cấp lốp, thiết kế xe được cho là giống SUV điện VF8.

Thảo Nguyễn
Video: Xe Toyota Hybrid sau 150 nghìn km sẽ ra sao?

Thông tin về việc VinFast có thể sắp ra mắt một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới đang gây xôn xao, dù chỉ được hé lộ một cách vô tình. Cụ thể, trong một sự kiện giới thiệu sản phẩm của một thương hiệu lốp xe, vốn là đối tác cung cấp lốp nguyên bản cho hầu hết các mẫu xe điện VinFast, hình ảnh về một số sản phẩm mới của hãng xe Việt đã xuất hiện.

Dù các dòng lốp mới không nêu rõ tên xe, hình ảnh minh họa lại cho thấy một mẫu ôtô có thiết kế đầu xe đặc trưng không thể nhầm lẫn. Đèn định vị hình cánh chim cùng logo chữ V mờ chính là dấu hiệu rõ ràng nhận biết đây là một sản phẩm của VinFast, nhưng lại được định danh là một dòng xe hybrid.

2-1352.jpg
Thông tin xe VinFast mới vô tình bị hé lộ qua hình ảnh từ đối tác cung cấp lốp.

Hình ảnh ban đầu cho thấy mẫu xe hybrid này sở hữu thiết kế phần đầu khá tương đồng với mẫu SUV điện VF8 hiện hành. Bên cạnh đó, sự kiện cũng hé lộ thông tin về một số mẫu xe mới khác, bao gồm Limo 7, được dự đoán là phiên bản cao cấp của dòng Limo Green. Các mẫu xe điện như VF6, VF7 và VF9 sử dụng nền tảng mới cũng được nhắc đến. Hiện tại, VinFast vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào để xác nhận về các dòng xe này.

Việc VinFast tham gia thị trường xe hybrid là một động thái gây bất ngờ lớn. Kể từ tháng 7/2022, hãng đã chính thức tuyên bố dừng kinh doanh ôtô động cơ xăng để tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe thuần điện. Quyết định này đã giúp VinFast đạt được những thành công nhất định tại thị trường trong nước với dải sản phẩm đa dạng, từ xe máy điện đến ôtô.

3-4232.jpg
Việc VinFast tham gia thị trường xe hybrid là một động thái gây bất ngờ lớn.

Tuy nhiên, mặt khác, đây lại được đánh giá là một bước đi chiến lược hợp lý. Thị trường xe hybrid tại Việt Nam đang có tốc độ phát triển nhanh chóng và được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn nữa, đặc biệt khi được thúc đẩy bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới, dự kiến áp dụng từ năm 2026.

Hiện vẫn chưa rõ xe hybrid của VinFast trong tương lai sẽ thuộc nhóm công nghệ nào. Thị trường hiện có nhiều loại cấu hình khác nhau, từ hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) cho đến hybrid cắm sạc (PHEV). Mỗi loại công nghệ đều có mức độ can thiệp của điện hóa vào vận hành khác nhau. Ngoài ra, còn có loại xe điện phạm vi mở rộng (REEV/EREV), nơi động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện, nhưng loại này chưa phổ biến tại Việt Nam.

4-1683.jpg
Theo nhiều tranh luận thì hệ truyền động PHEV (hybrid cắm sạc) có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất cho VinFast.

Theo nhiều tranh luận thì hệ truyền động PHEV (hybrid cắm sạc) có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất cho VinFast. Lợi thế lớn nhất của hãng là việc đang sở hữu mạng lưới trạm sạc công cộng rộng khắp cả nước, giải quyết được bài toán sạc pin cho người dùng PHEV. Phân khúc PHEV phổ thông ở Việt Nam cũng còn nhiều dư địa phát triển, trong khi nhóm MHEV và HEV đang bị thống trị bởi các hãng xe Nhật Bản.

Trước đó, vào khoảng năm 2021, hình ảnh một chiếc xe có kiểu dáng tương tự VinFast Lux SA nhưng mang thiết kế đầu xe kiểu xe điện đã từng xuất hiện tại trung tâm thử xe của Magna Steyr ở Áo. Vì vậy, việc VinFast có thêm phiên bản hybrid ở thời điểm này được xem là một động thái hợp lý để đa dạng hóa sản phẩm và nắm bắt xu hướng thị trường.

#VinFast sẽ có xe hybrid #xe hybrid hoàn toàn mới của VinFast #dòng xe hybrid của Vinfast #giá xe hybrid của Vinfast #xe điện VinFast #VinFast

Bài liên quan

Xe

Xe tải điện VinFast EC Van lần đầu lộ nội thất thực tế

Nội thất của chiếc VinFast EC Van mới 2026 được hé lộ với độ hoàn thiện cao, cho thấy mẫu xe tải thuần điện này đã sẵn sàng cho thời điểm bàn giao chính thức.

1-8604.jpg
Mới đấy, một chiếc xe tải điện VinFast EC Van 2026 mới bất ngờ được đưa về đại lý với ngoại hình không có lớp ngụy trang khiến cộng đồng mê xe đặc biệt quan tâm khi lần này đã lộ rộ ngoại thất.
2-589.jpg
Trong video do tư vấn viên chia sẻ, đây vẫn chưa phải phiên bản VinFast EC Van 2026 thương mại chính thức bán ra thị trường. Dù vậy, dường như chiếc xe được hé lộ này cũng đã khá sát với bản thành phẩm.
Xem chi tiết

Xe

Biển "ngũ 9 hơn 4 tỷ" trên Vinfast VF3 của Huấn hoa hồng gắn lên BYD Han?

Huấn "Hoa Hồng" từng gây sốt mạng khi khoe chiếc VinFast VF3 biển 51D-999.99 - trị giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, mới đây, biển số này được gắn trên xe điện BYD Han.

1-9990.jpg
Mới đây, cộng đồng chơi xe chia sẻ hình ảnh chiếc xe điện BYD Han nổi bật với biển số siêu đẹp 51D-999.99 lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Hình ảnh gây chú ý lớn khi đây chính là biển số vốn đã từng gắn trên chiếc VinFast VF3, được dân chơi Huấn “Hoa Hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn) khoe hồi tháng 1/2025.
2-5891.jpg
Giá trị của biển số ngũ quý 9 này ở mức “khủng”, thuộc nhóm biển số có giá đắt nhất năm 2024. Biển 51D-999.99 đã được đấu giá tới 3 lần, trong đó, lần 1 diễn ra ngày 19/4/2024 với giá trúng 6,21 tỷ đồng, lần 2 tái xuất ngày 22/7/2024 với giá trúng 3,58 tỷ đồng. Đến lần 3, ngày 12/11/2024, biển 51D-999.99 được trả giá thành công với mức hơn 4,13 tỷ đồng.
Xem chi tiết

Xe

VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, chỉ từ 14,9 triệu đồng

VinFast ZGoo và Flazz với mức giá 14,9 và 16 triệu đồng, phù hợp với nhiều người dùng, không yêu cầu bằng lái và được trang bị pin LFP tiên tiến, an toàn cao.

2-1685.jpg
VinFast ZGoo và Flazz là minh chứng cho nỗ lực của VinFast trong việc phổ cập phương tiện di chuyển xanh, thông minh đến tất cả mọi người. Đây là hai mẫu xe máy điện trang bị pin LFP chất lượng cao có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. So với ắc-quy axit chì, pin LFP có độ an toàn cao, tuổi thọ vượt trội, đồng thời cho phép xe di chuyển quãng đường tốt hơn.
1-2805.jpg
VinFast ZGoo sở hữu kiểu dáng thanh lịch, phi giới tính với đuôi xe phá cách, kết hợp hài hòa với những đường nét cổ điển của cụm đèn tròn ở phía đầu xe. ZGoo có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.720 x 700 x 1.050 mm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới