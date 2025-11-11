VinFast sẽ có xe ôtô hybrid, liệu có là bước tiến mới?

Thông tin về một mẫu xe hybrid mới của VinFast vô tình bị hé lộ qua hình ảnh từ đối tác cung cấp lốp, thiết kế xe được cho là giống SUV điện VF8.

Thông tin về việc VinFast có thể sắp ra mắt một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới đang gây xôn xao, dù chỉ được hé lộ một cách vô tình. Cụ thể, trong một sự kiện giới thiệu sản phẩm của một thương hiệu lốp xe, vốn là đối tác cung cấp lốp nguyên bản cho hầu hết các mẫu xe điện VinFast, hình ảnh về một số sản phẩm mới của hãng xe Việt đã xuất hiện.

Dù các dòng lốp mới không nêu rõ tên xe, hình ảnh minh họa lại cho thấy một mẫu ôtô có thiết kế đầu xe đặc trưng không thể nhầm lẫn. Đèn định vị hình cánh chim cùng logo chữ V mờ chính là dấu hiệu rõ ràng nhận biết đây là một sản phẩm của VinFast, nhưng lại được định danh là một dòng xe hybrid.

Hình ảnh ban đầu cho thấy mẫu xe hybrid này sở hữu thiết kế phần đầu khá tương đồng với mẫu SUV điện VF8 hiện hành. Bên cạnh đó, sự kiện cũng hé lộ thông tin về một số mẫu xe mới khác, bao gồm Limo 7, được dự đoán là phiên bản cao cấp của dòng Limo Green. Các mẫu xe điện như VF6, VF7 và VF9 sử dụng nền tảng mới cũng được nhắc đến. Hiện tại, VinFast vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào để xác nhận về các dòng xe này.

Việc VinFast tham gia thị trường xe hybrid là một động thái gây bất ngờ lớn. Kể từ tháng 7/2022, hãng đã chính thức tuyên bố dừng kinh doanh ôtô động cơ xăng để tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe thuần điện. Quyết định này đã giúp VinFast đạt được những thành công nhất định tại thị trường trong nước với dải sản phẩm đa dạng, từ xe máy điện đến ôtô.

Tuy nhiên, mặt khác, đây lại được đánh giá là một bước đi chiến lược hợp lý. Thị trường xe hybrid tại Việt Nam đang có tốc độ phát triển nhanh chóng và được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn nữa, đặc biệt khi được thúc đẩy bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới, dự kiến áp dụng từ năm 2026.

Hiện vẫn chưa rõ xe hybrid của VinFast trong tương lai sẽ thuộc nhóm công nghệ nào. Thị trường hiện có nhiều loại cấu hình khác nhau, từ hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) cho đến hybrid cắm sạc (PHEV). Mỗi loại công nghệ đều có mức độ can thiệp của điện hóa vào vận hành khác nhau. Ngoài ra, còn có loại xe điện phạm vi mở rộng (REEV/EREV), nơi động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện, nhưng loại này chưa phổ biến tại Việt Nam.

Theo nhiều tranh luận thì hệ truyền động PHEV (hybrid cắm sạc) có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất cho VinFast. Lợi thế lớn nhất của hãng là việc đang sở hữu mạng lưới trạm sạc công cộng rộng khắp cả nước, giải quyết được bài toán sạc pin cho người dùng PHEV. Phân khúc PHEV phổ thông ở Việt Nam cũng còn nhiều dư địa phát triển, trong khi nhóm MHEV và HEV đang bị thống trị bởi các hãng xe Nhật Bản.

Trước đó, vào khoảng năm 2021, hình ảnh một chiếc xe có kiểu dáng tương tự VinFast Lux SA nhưng mang thiết kế đầu xe kiểu xe điện đã từng xuất hiện tại trung tâm thử xe của Magna Steyr ở Áo. Vì vậy, việc VinFast có thêm phiên bản hybrid ở thời điểm này được xem là một động thái hợp lý để đa dạng hóa sản phẩm và nắm bắt xu hướng thị trường.