VinFast Lạc Hồng 900 LX siêu sang lộ thông số kỹ thuật

Mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh được cho là phiếu đăng kiểm của mẫu VinFast Lạc Hồng 900 LX được xây dựng trên nền tảng của SUV điện cỡ lớn VF9.

Video: VinFast Lạc Hồng 900 LX siêu sang lăn bánh tại Hà Nội.

Hình ảnh được cho là phiếu đăng kiểm VinFast Lạc Hồng 900 LX xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ nhiều chi tiết kỹ thuật. Tuy nhiên, VinFast chưa đưa ra bất kỳ công bố chính thức nào về mẫu xe này.

Qua hình ảnh lan truyền có thể thấy, VinFast Lạc Hồng 900 LX được đăng ký dưới dạng xe điện. Xe sử dụng hai động cơ điện, mỗi động cơ mạnh 150kW (tương đương 201 mã lực), kết hợp với bộ pin Lithium 131 kWh, điện áp 388V.

VinFast Lạc Hồng 900 LX được xây dựng trên nền tảng của VF9.

VinFast Lạc Hồng 900 LX có thông số kỹ thuật dài x rộng x cao lần lượt là 5.342 x 2.065 x 1.687 mm, trục cơ sở dài 3.349 mm và trọng lượng tới 3.035 kg.

Đáng chú ý, Lạc Hồng 900 LX chỉ có 4 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như VF9. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những hình ảnh nội thất bị rò rỉ trước đó, khi không xuất hiện hàng ghế thứ ba, còn hàng ghế thứ hai được thiết kế dạng thương gia.

Một số chi tiết nội thất rò rỉ cho thấy xe có thêm vách ngăn cố định giữa khoang lái và khoang hành khách, ốp gỗ cao cấp và kính chắn riêng tư. Hai ghế sau được bổ sung bệ đỡ bắp chân, chỉnh điện đa hướng, có chế độ ngả sâu, sưởi ấm và làm mát.

Hệ thống điều hòa có thể là loại bốn vùng độc lập, cho phép mỗi hành khách tự điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Nhiều chi tiết được ốp gỗ sáng màu, vô lăng xuất hiện logo cánh chim thay cho chữ V truyền thống, cùng các đường viền mạ chrome màu vàng.

Về thiết kế, phiên bản Lạc Hồng 900 LX cũng có nhiều điểm khác biệt so với VF9. Logo chữ V truyền thống được thay bằng biểu tượng cánh chim nổi, có thông tin cho rằng được chế tác trong nước và mạ vàng. Phần đầu được thiết kế lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn, đèn chiếu sáng đặt thấp hơn VF 9, các khe gió hai bên được làm gọn với họa tiết nan ngang mạ chrome.

Trước khi phiếu đăng kiểm xuất hiện, cộng đồng mạng từng lan truyền loạt ảnh của một chiếc VF9 được cho là phiên bản đặc biệt với nhiều chi tiết khác lạ. Không chỉ tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp của mẫu xe này còn được tìm thấy ở một số thị trường nước ngoài.

Đến thời điểm hiện tại, VinFast chưa có bất kỳ xác nhận nào về sự tồn tại của mẫu Lạc Hồng 900 LX.

Trước đó, hãng từng điều chỉnh thiết kế VF9 để phục vụ lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng chỉ thay đổi ở mức nhỏ.