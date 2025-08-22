Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

VinFast Lạc Hồng 900 LX siêu sang lộ thông số kỹ thuật

Mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh được cho là phiếu đăng kiểm của mẫu VinFast Lạc Hồng 900 LX được xây dựng trên nền tảng của SUV điện cỡ lớn VF9.

Thảo Nguyễn
Video: VinFast Lạc Hồng 900 LX siêu sang lăn bánh tại Hà Nội.

Hình ảnh được cho là phiếu đăng kiểm VinFast Lạc Hồng 900 LX xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ nhiều chi tiết kỹ thuật. Tuy nhiên, VinFast chưa đưa ra bất kỳ công bố chính thức nào về mẫu xe này.

Qua hình ảnh lan truyền có thể thấy, VinFast Lạc Hồng 900 LX được đăng ký dưới dạng xe điện. Xe sử dụng hai động cơ điện, mỗi động cơ mạnh 150kW (tương đương 201 mã lực), kết hợp với bộ pin Lithium 131 kWh, điện áp 388V.

4-7601.jpg
VinFast Lạc Hồng 900 LX được xây dựng trên nền tảng của VF9.

VinFast Lạc Hồng 900 LX có thông số kỹ thuật dài x rộng x cao lần lượt là 5.342 x 2.065 x 1.687 mm, trục cơ sở dài 3.349 mm và trọng lượng tới 3.035 kg.

Đáng chú ý, Lạc Hồng 900 LX chỉ có 4 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như VF9. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những hình ảnh nội thất bị rò rỉ trước đó, khi không xuất hiện hàng ghế thứ ba, còn hàng ghế thứ hai được thiết kế dạng thương gia.

3-6423.jpg

Một số chi tiết nội thất rò rỉ cho thấy xe có thêm vách ngăn cố định giữa khoang lái và khoang hành khách, ốp gỗ cao cấp và kính chắn riêng tư. Hai ghế sau được bổ sung bệ đỡ bắp chân, chỉnh điện đa hướng, có chế độ ngả sâu, sưởi ấm và làm mát.

Hệ thống điều hòa có thể là loại bốn vùng độc lập, cho phép mỗi hành khách tự điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Nhiều chi tiết được ốp gỗ sáng màu, vô lăng xuất hiện logo cánh chim thay cho chữ V truyền thống, cùng các đường viền mạ chrome màu vàng.

2-8216.jpg
Một số chi tiết nội thất rò rỉ cho thấy xe có thêm vách ngăn cố định giữa khoang lái và khoang hành khách, ốp gỗ cao cấp và kính chắn riêng tư.

Về thiết kế, phiên bản Lạc Hồng 900 LX cũng có nhiều điểm khác biệt so với VF9. Logo chữ V truyền thống được thay bằng biểu tượng cánh chim nổi, có thông tin cho rằng được chế tác trong nước và mạ vàng. Phần đầu được thiết kế lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn, đèn chiếu sáng đặt thấp hơn VF 9, các khe gió hai bên được làm gọn với họa tiết nan ngang mạ chrome.

Trước khi phiếu đăng kiểm xuất hiện, cộng đồng mạng từng lan truyền loạt ảnh của một chiếc VF9 được cho là phiên bản đặc biệt với nhiều chi tiết khác lạ. Không chỉ tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp của mẫu xe này còn được tìm thấy ở một số thị trường nước ngoài.

5-4736.jpg
Đến thời điểm hiện tại, VinFast chưa có bất kỳ xác nhận nào về sự tồn tại của mẫu Lạc Hồng 900 LX.

Đến thời điểm hiện tại, VinFast chưa có bất kỳ xác nhận nào về sự tồn tại của mẫu Lạc Hồng 900 LX. Trước đó, hãng từng điều chỉnh thiết kế VF9 để phục vụ lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng chỉ thay đổi ở mức nhỏ.

#VinFast Lạc Hồng 900 LX mới #VinFast Lạc Hồng 900 LX chạy điện #VinFast Lạc Hồng 900 LX siêu sang #SUV điện VinFast Lạc Hồng 900 LX #VinFast Lạc Hồng 900 LX tại Việt Nam #VinFast Lạc Hồng 900 LX lộ diện

Bài liên quan

Xe

Top phụ kiện "đáng tiền" cho VinFast Limo Green khi chạy dịch vụ

VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam được thiết kế với cấu hình cơ bản, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Video: Trải nghiệm VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam.

Vì thế sau khi nhận xe, các chủ xe MPV điện VinFast Limo Green vẫn có thể bổ sung thêm một số phụ kiện cần thiết dưới đây để tăng tính tiện nghi và tối ưu trải nghiệm cho cả tài xế lẫn hành khách.

Xem chi tiết

Xe

VinFast tăng bảo hành lên 6 năm cho xe máy điện, 8 năm cho pin

Chính sách bảo hành mới của VinFast áp dụng cho toàn bộ các dòng xe máy điện dùng pin LFP, với 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Video: Xe máy điện Vinfast chưa bao giờ giá tốt như bây giờ.

VinFast mới đây đã công bố áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km đối với tất cả mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP, áp dụng từ ngày 15/8.

Xem chi tiết

Xe

Xe điện mini VinFast Minio Green sắp khuấy đảo thị trường Ấn Độ

VinFast tiếp tục mở rộng danh mục xe điện tại thị trường Ấn Độ bằng việc nộp đơn đăng ký bản quyền mẫu xe điện cỡ nhỏ giá rẻ nhất của mình là Minio Green.

Video: Tranh vỡ mộng khi cọc VinFast Minio Green điện giá rẻ.

Thông tin này xuất hiện chỉ ít lâu sau khi hãng xe Việt mở đặt cọc hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ, đồng thời hé lộ kế hoạch ra mắt hàng loạt sản phẩm khác trong thời gian tới. Trước đó, VinFast cũng đã đăng ký bản quyền mẫu SUV 7 chỗ Limo Green.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới