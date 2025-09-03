VINAMILK hòa nhịp cùng triệu trái tim MỪNG 80 NĂM QUỐC KHÁNH
Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.
Chưa bao giờ Hà Nội lại sôi động và tràn đầy sức sống như những ngày này. Từ những con phố nhỏ đến những đại lộ rộng lớn, không khí rộn ràng của ngày hội non sông lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Người dân khắp mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến những em nhỏ, từ người đi làm đến học sinh, sinh viên, ai nấy đều mang trên mình niềm hân hoan, háo hức.
Gần 50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk không chỉ là thương hiệu sữa quốc dân mà còn là biểu tượng của sự gắn bó xuyên thế hệ. Vừa được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trên thị trường quốc tế, mà trong chính trái tim người Việt – bằng những hành động gần gũi, thiết thực và đầy yêu thương như trong ngày hội non sông hôm nay.
VINAMILK tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 QUỐC KHÁNH
Vinamilk mang các công nghệ và tiêu chuẩn hàng đầu thế giới đến Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm.Thương hiệu sữa tại Triển lãm Thành tựu Đất nước.
Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025). Tại sự kiện này, Vinamilk lần đầu tiên giới thiệu khái quát các công nghệ và tiêu chuẩn tiên tiến dẫn đầu thị trường, kết hợp cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn và quà tặng dành cho khách tham quan. Với thông điệp “Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới", gian hàng của Vinamilk kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 120.000 lượt khách trong suốt 9 ngày diễn ra triển lãm.
Diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Thành tựu Đất nước trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đây là triển lãm có quy mô “lớn chưa từng có” với 230 gian trưng bày, quy tụ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành cùng 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.