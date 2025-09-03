Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

VINAMILK hòa nhịp cùng triệu trái tim MỪNG 80 NĂM QUỐC KHÁNH

Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

PV

Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Chưa bao giờ Hà Nội lại sôi động và tràn đầy sức sống như những ngày này. Từ những con phố nhỏ đến những đại lộ rộng lớn, không khí rộn ràng của ngày hội non sông lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Người dân khắp mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến những em nhỏ, từ người đi làm đến học sinh, sinh viên, ai nấy đều mang trên mình niềm hân hoan, háo hức.

1.jpg
Mỗi góc phố như được khoác lên tấm áo mới, lấp lánh sắc màu của niềm tự hào, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng cảm nhận được nhịp đập hừng hực của một thành phố không ngủ, đang hòa cùng nhịp thở của toàn dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước. (Ảnh: Vi Nam)


2.jpg
Từ tờ mờ sáng, 15 điểm tiếp ứng dinh dưỡng của Vinamilk dọc các tuyến đường trọng yếu đã sẵn sàng vận chuyển đầy đủ sản phẩm, đón chào người dân ghé qua. (Ảnh: Vi Nam)
3.jpg
Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc của Vinamilk – từ sữa tươi tiệt trùng, sữa hạt đến nước trái cây, nước dừa tươi, nước đóng chai – được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đi bằng cả sự trân trọng. (Ảnh: Vi Nam)


4.jpg
Vinamilk trân trọng trao những món quà dinh dưỡng. (Ảnh: Vi Nam)


5.jpg
Các đại biểu của Khối Văn hóa – Thể thao tranh thủ tiếp ứng dinh dưỡng trong giờ giải lao. Nước mát, sữa ngon và giàu dinh dưỡng của Vinamilk giúp mọi người tràn đầy năng lượng suốt lễ diễu hành. (Ảnh: Vi Nam)


6.jpg
Các bạn trẻ chia sẻ rằng các bạn ấn tượng với mẫu mã bao bì của các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk. Các bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi hôm nay được “diễu hành” cùng thương hiệu sữa quốc dân trong ngày vui toàn dân. (Ảnh: Vi Nam)


7.jpg
Tình bạn và tình yêu tổ quốc luôn đong đầy trong tim các bạn trẻ Việt Nam. (Ảnh: Vi Nam)


8.jpg
Nhiều đại gia đình đã đến với ngày hội lớn của non sông để con được chứng kiến, được cảm nhận và bắt đầu yêu tổ quốc từ những điều giản dị nhất. (Ảnh: Vi Nam)











9.jpg
Những mầm non tham gia ngày hội lớn của dân tộc. Những chủ nhân tương lai của đất nước đang được chăm sóc đủ đầy, bằng dinh dưỡng và tri thức; bằng tình yêu, sự gìn giữ và niềm tin của cả một dân tộc dành cho tương lai. (Ảnh: Vi Nam)
5.jpg
Các bạn trẻ chia sẻ rằng các bạn ấn tượng với mẫu mã bao bì của các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk. Các bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi hôm nay được “diễu hành” cùng thương hiệu sữa quốc dân trong ngày vui toàn dân. (Ảnh: Vi Nam)

Gần 50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk không chỉ là thương hiệu sữa quốc dân mà còn là biểu tượng của sự gắn bó xuyên thế hệ. Vừa được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trên thị trường quốc tế, mà trong chính trái tim người Việt – bằng những hành động gần gũi, thiết thực và đầy yêu thương như trong ngày hội non sông hôm nay.

#Vinamilk #Ngày hội quốc khánh Việt Nam #sữa Việt Nam #dinh dưỡng trẻ em #thương hiệu sữa quốc dân #quà tặng dinh dưỡng

Bài liên quan

Kinh doanh

Gần 1 triệu sản phẩm VINAMILK tiếp sức cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

Không khí Hà Nội những ngày này như bừng sáng với sắc cờ đỏ sao vàng, những bước chân diễu binh kiêu hãnh, và tiếng reo hò cổ vũ vang khắp các tuyến đường. Trong hành trình vinh danh lịch sử và khẳng định tương lai ấy, Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại 15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng – nơi hàng chục nghìn người dân và lực lượng tham gia diễu binh – diễu hành tập kết và di chuyển. (Ảnh: Vi Nam)

Không khí Hà Nội những ngày này như bừng sáng với sắc cờ đỏ sao vàng, những bước chân diễu binh kiêu hãnh, và tiếng reo hò cổ vũ vang khắp các tuyến đường. Trong hành trình vinh danh lịch sử và khẳng định tương lai ấy, Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại 15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng – nơi hàng chục nghìn người dân và lực lượng tham gia diễu binh – diễu hành tập kết và di chuyển. (Ảnh: Vi Nam)
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VINAMILK tạo điểm nhấn triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm.

anh-03a.jpg
Theo ghi nhận, lượng người ghé thăm không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk luôn ở mức cao trong thời gian diễn ra triển lãm. Đây không chỉ là minh chứng cho sự gắn bó của người tiêu dùng với thương hiệu, mà còn cho thấy cách Vinamilk làm mới mình để tiếp cận công chúng một cách hiệu quả, hiện đại và gần gũi hơn. (Ảnh: Tịnh Không)


Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VINAMILK tự hào tham gia triển lãm thành tựu 80 QUỐC KHÁNH

Vinamilk mang các công nghệ và tiêu chuẩn hàng đầu thế giới đến Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm.Thương hiệu sữa tại Triển lãm Thành tựu Đất nước.

Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025). Tại sự kiện này, Vinamilk lần đầu tiên giới thiệu khái quát các công nghệ và tiêu chuẩn tiên tiến dẫn đầu thị trường, kết hợp cùng nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn và quà tặng dành cho khách tham quan. Với thông điệp “Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới", gian hàng của Vinamilk kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 120.000 lượt khách trong suốt 9 ngày diễn ra triển lãm.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Thành tựu Đất nước trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đây là triển lãm có quy mô “lớn chưa từng có” với 230 gian trưng bày, quy tụ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành cùng 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 16/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 02/9: Tụt dốc?

Giá xăng 02/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.