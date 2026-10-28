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[VIDEO] Năm 2027, hơn 100.000 căn nhà dự kiến mở bán

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[VIDEO] Năm 2027, hơn 100.000 căn nhà dự kiến mở bán

SSI dự báo hơn 100.000 căn hộ và nhà thấp tầng mở bán năm 2027. Dù nguồn cung tăng, lãi suất vay 12–18,5% có thể tiếp tục kìm hãm sức mua.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bất động sản Việt Nam #Nguồn cung nhà ở #Căn hộ #Nhà thấp tầng #Lãi suất vay mua nhà

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