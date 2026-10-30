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[VIDEO] Coworking ở TPHCM hút khách, giá từ 25.000 đồng

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[VIDEO] Coworking ở TPHCM hút khách, giá từ 25.000 đồng

Năm 2025, TPHCM có khoảng 120 dự án coworking, nguồn cung tăng 12%. Giá tại Toong trải rộng từ chỗ ngồi theo ngày đến phòng họp riêng.

Minh Quân - Hà Anh
#Coworking #TPHCM #Văn phòng cho thuê #Thị trường bất động sản #Toong

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