Vén màn bí ẩn hàng ngàn cốc đất sét 3.500 tuổi của Hy Lạp

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn chiếc cốc đất sét khoảng 3.500 tuổi trên đảo Crete, Hy Lạp. Chúng có thể từng được dùng để uống rượu trong các buổi tiệc.