Vén màn bí ẩn hàng ngàn cốc đất sét 3.500 tuổi của Hy Lạp

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn chiếc cốc đất sét khoảng 3.500 tuổi trên đảo Crete, Hy Lạp. Chúng có thể từng được dùng để uống rượu trong các buổi tiệc.

Tâm Anh (theo ATI)
Trong các cuộc khai quật ở các di chỉ khảo cổ trên đảo Crete của Hy Lạp, giới khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn chiếc cốc đất sét khoảng 3.500 tuổi. Ảnh: Trustees of the British Museum.
Theo các nhà nghiên cứu, một trong những nền văn minh tiên tiến đầu tiên của châu Âu, người Minoan - sống trên đảo Crete - rất có thể đã sử dụng những chiếc cốc này để uống rượu. Ảnh: British Museum.
Một trong những chiếc cốc đựng rượu trên sẽ được trưng bày cùng với một chiếc cốc giấy có từ những năm 1990 tại Bảo tàng Anh. Ảnh: British Museum.
Người Minoan thường xuyên tổ chức tiệc tùng tại cung điện trên đảo Crete. Tại những bữa tiệc và lễ hội xa hoa đó, họ tận hưởng niềm vui và ăn mừng theo cách rất riêng. Theo các chuyên gia, "giới thượng lưu phô trương sự giàu có và địa vị của mình" bằng cách tổ chức những sự kiện này. Ảnh: British Museum.
Những buổi tiệc hay lễ hội thường có đông người tham gia. Việc phục vụ khách tham dự là trách nhiệm lớn đối với chủ nhà. Ảnh: British Museum.
“Mọi người tụ tập thành từng nhóm lớn và cũng giống như ngày nay, chẳng ai muốn rửa bát cả. Ngoài sự tiện lợi, những chiếc cốc dùng một lần còn là một cách thể hiện sự giàu có nhờ tất cả những nguồn lực "được đổ vào để làm ra nó”", Julia Farley, giám tuyển của Bảo tàng Anh, cho biết. Ảnh: knossos-palace.gr.
Những chiếc cốc uống rượu dùng một lần của người Minoan không chỉ tiện lợi và còn có ý nghĩa khác. Đó là việc vứt bỏ chúng đồng nghĩa với việc chủ nhà là người giàu có. Ảnh: Getty Images.
Tuy nhiên, việc sử dụng những chiếc cốc dùng 1 lần làm từ đất sét của người Minoan đã tạo ra lượng rác thải lớn và ảnh hưởng tới môi trường. Ảnh: historyextra.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#người Minoan #chiếc cốc cổ #hiện vật #cốc đất sét cổ #khảo cổ Crete #văn minh cổ đại

