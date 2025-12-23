Hà Nội

Xe

Doanh số ôtô điện và hybrid tại Việt Nam sẽ tăng mạnh từ 2026

Doanh số bán ôtô điện và xe hybrid hiện chiếm gần 40% thị phần, sẽ tiếp tục tăng mạnh những năm tới. Trong khi xe xăng, dầu truyền thống ngày càng giảm.

Theo DĐDN

Tổng hợp số liệu từ các doanh nghiệp cho thấy, tổng doanh số bán ôtô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống tháng 11/2025 tại Việt Nam đạt 56.000 xe, trong đó ôtô điện và hybrid chiếm 24.526 xe, tương đương 43,5%. Cồng dồn 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ôtô con tại Việt Nam đạt 415.636 xe, trong đó có tới 159.972 ôtô điện và ybrid các loại, chiếm khoảng 38,5% thị phần. Con số này chưa bao gồm số lượng xe hybrid của các hãng xe Trung Quốc và các thương hiệu ôtô hạng sang như Mercedes-Benz, Volvo…

Thống trị về xe thuần điện (EV) trên thị trường hiện nay là thương hiệu VinFast, với tổng doanh số bán sau 11 tháng năm 2025 đạt hơn 147.000 xe. Trong đó mẫu VF3 dẫn đầu với hơn 40.000 xe, xếp thứ 2 là V 5 với hơn 38.000 xe. Xếp sau VinFats là BYD với khoảng 3.000 xe.

2-8854.jpg
Doanh số ôtô điện và hybrid tại việt Nam sẽ tăng mạnh từ 2026.

Sau 11 tháng năm 2025, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng hơn 7.300 xe hybrid tự sạc (HEV), chiếm 57% thị phần xe hybrid toàn thị trường, trong đó, Innova Cross bản hybrid (HEV) dẫn đầu với doanh số đạt 2.662 xe. Xếp sau là Honda với doanh số hơn 2.800 xe HEV.

Những quy định về chuyển đổi sang giao thông xanh, được áp dụng trong thời gian tới tại Hà Nội và TP.HCM, sẽ ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn phương tiện giao thông của người dân. Những vùng phát thải thấp (LEZ) được thiết lập, xe không đáp ứng về tiêu chuẩn khí thải sẽ bị dừng hoạt động, các loại phí với xe xăng, dầu truyền thống sẽ tăng. Ngược lại, xe điện, hybrid sẽ được ưu đãi khuyến khích sử dụng.

Ông Dai Yong Lin, Giám đốc Công ty Bestune Việt Nam nhận định, thị trường xe điện Việt Nam 2026 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ chính sách ưu đãi và định hướng phát triển của Nhà nước. Nhiều hãng xe điện nước ngoại sẽ tiếp tục tham gia vào thị trường này, tạo ra sự cạnh tranh sôi động. Các dòng ôtô điện cỡ nhỏ thuộc phân khúc A00 và SUV sẽ được nhiều khách lựa chọn hơn. Bởi có chi phí dễ tiếp cận, dễ di chuyển trong ngõ nhỏ, phố nhỏ và dễ bảo hành, bảo dưỡng.

1-6428.jpg
Những quy định về chuyển đổi sang giao thông xanh, được áp dụng trong thời gian tới tại Hà Nội và TP.HCM, sẽ ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn phương tiện giao thông của người dân.

Ông Keita Nakano, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, nhu cầu sử dụng xe hybrid và định hướng ưu tiên phát triển dòng xe này, sẽ làm thay đổi thói quen người dùng. Xe hybrid sẽ trở thành xu hướng tất yếu và phổ biến tại Việt Nam khoảng 5 năm nữa. Các hãng xe Toyota, Honda, Ford, Kia, Hyundai… đã lên kế hoạch đẩy mạnh lắp ráp và phân phối những dòng xe hybrid tại Việt Nam từ 2026.

So với xe động cơ đốt trong truyền thống, xe điện và hybrid mang lại khả năng vận hành êm ái, mượt mà hơn, tiết kiệm chi phí nhiên liệu hơn. Không những thế, người tiêu dùng mua ôtô điện hiện nay có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng ngay từ khi đăng ký do không phải đóng lệ phí trước bạ; còn với xe HEV từ 1/1/2026 được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% xe xăng, dầu cùng chủng loại, hứa hẹn giá bán giảm.

Số liệu từ các doanh nghiệp cũng cho thấy, doanh số bán ôtô động cơ đốt trong truyền thống của một loạt hãng xe bị sụt giảm. Chẳng hạn, doanh số bán ôtô 11 tháng năm 2025 của Hyundai Thành Công giảm 21%, của Mitsubishi Việt Nam và Trường Hải giảm 6%, của Honda Việt Nam giảm 3% so với cùng kỳ 2024.

Theo báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Vietcap, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh số bán ôtô con sử dụng động cơ đốt trong truyền thống tại Việt Nam chỉ đạt bình quân khoảng 2% giai đoạn từ nay đến 2029.

