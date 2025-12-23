Hà Nội

Streamer Du Phong Linh xuất hiện lộng lẫy chiếm trọn ánh nhìn người hâm mộ

Cộng đồng trẻ

Streamer Du Phong Linh xuất hiện lộng lẫy chiếm trọn ánh nhìn người hâm mộ

Trong một sự kiện gần đây, nữ streamer đình đám Du Phong Linh đã có màn xuất hiện lộng lẫy, thoát khỏi hình ảnh quen thuộc để hóa thân thành 'nàng thơ' kiêu sa.

Trầm Phương
Vừa qua, đêm Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025 đã chính thức diễn ra trong không khí bùng nổ. Giữa dàn sao và những nhà sáng tạo nội dung đình đám, nữ streamer Du Phong Linh (Remind) đã trở thành tâm điểm chú ý với diện mạo "phát sáng" đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Ngay khi vừa bước lên thảm đỏ, Du Phong Linh đã khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ có mặt phải trầm trồ. Khác với hình ảnh tinh nghịch thường thấy trên các buổi livestream hay phong cách cá tính của một game thủ, "nàng thơ" của làng Esports Việt chọn cho mình bộ cánh mang tông trắng tinh khôi nhưng không kém phần sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện thiết kế váy cúp ngực trắng muốt, khéo léo khoe bờ vai trần mảnh dẻ. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là chiếc áo khoác lông vũ mềm mại, tạo nên vẻ ngoài kiêu sa như một "thiên nga trắng" giữa lòng thành phố. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt long lanh cùng kiểu tóc buộc hờ hững giúp Du Phong Linh tôn trọn đường nét gương mặt thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Dưới ống kính "cam thường", visual của cô nàng vẫn được đánh giá là không tì vết, xứng danh mỹ nhân hàng đầu của giới streamer. (Ảnh: IGNV)
Sự góp mặt của Du Phong Linh tại WeYoung 2025 - sự kiện vinh danh những gương mặt trẻ đột phá và truyền cảm hứng - là minh chứng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trong năm qua. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở vai trò là một nữ streamer nổi tiếng trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại hay Valorant, Du Phong Linh còn ghi dấu ấn bởi câu chuyện vượt khó đầy nghị lực và phong cách sống tích cực. (Ảnh: IGNV)
Du Phong Linh là một gương mặt đa năng nổi tiếng trong cộng đồng Esports Việt Nam với nhiều vai trò streamer, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp và host/MC. (Ảnh: IGNV)
Sự nổi tiếng của Du Phong Linh không chỉ đến từ tài năng chơi game mà còn từ tính cách có phần "vô tri" một cách đáng yêu. Tính cách thoải mái, vui vẻ chính là sức hút giúp cô nàng thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ. (Ảnh: IGNV)
