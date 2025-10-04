Vẻ đẹp nguyên thủy của quần đảo hoang sơ nhất thế giới

Hà Nội

Quần đảo Sub-Antarctic của New Zealand được xem là một trong những vùng đất hoang sơ nhất hành tinh, sở hữu vẻ đẹp nguyên thủy và đa dạng sinh học đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Gồm nhiều nhóm đảo nhỏ biệt lập. Quần đảo Sub-Antarctic bao gồm các nhóm đảo Auckland, Campbell, Antipodes, Snares và Bounty, nằm rải rác ở phía Nam New Zealand. Ảnh: Pinterest.
Khí hậu khắc nghiệt quanh năm. Nhiệt độ hiếm khi vượt quá 10°C, gió mạnh và mưa thường xuyên, tạo điều kiện sống đặc thù cho hệ sinh thái nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Là nơi trú ngụ của nhiều loài chim biển. Hàng triệu cá thể chim biển, trong đó có hải âu lang thang, cánh cụt hoàng đế nhỏ và các loài đặc hữu, sinh sống tại đây. Ảnh: Pinterest.
Hệ thực vật độc đáo và khổng lồ. Nhiều loài thực vật ở đây phát triển kích thước lớn bất thường, như các loài hoa thảo mộc khổng lồ, thích nghi với khí hậu gió lạnh. Ảnh: Pinterest.
Có ý nghĩa khoa học to lớn. Các nhà nghiên cứu coi nơi này là “phòng thí nghiệm tự nhiên” để tìm hiểu tiến hóa, khí hậu và sự thích nghi sinh thái. Ảnh: Pinterest.
Ít có dấu chân con người. Do điều kiện khắc nghiệt và vị trí xa xôi, quần đảo hầu như không có cư dân thường trú, chỉ đón nhà khoa học và du khách đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Là vùng bảo tồn nghiêm ngặt. Chính phủ New Zealand áp dụng các quy định bảo tồn chặt chẽ, giới hạn nghiêm ngặt hoạt động du lịch nhằm giữ nguyên trạng thái hoang sơ. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 1998, quần đảo Sub-Antarctic được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thiên nhiên Thế giới nhờ giá trị sinh học độc đáo. Ảnh: Pinterest.
