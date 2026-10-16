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Số hóa - Xe

Vampire Crawlers đổ bộ iPhone, giá chỉ 149.000 đồng

Tựa game mới từ nhà phát triển Vampire Survivors đã có mặt trên iOS và Android, kết hợp đấu thẻ bài với khám phá hầm ngục, giá 149.000 đồng.

Thiên Trang (th)

Sau thành công của Vampire Survivors, nhà phát triển Poncle tiếp tục thử sức với một hướng đi mới mang tên Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard. Thay vì tập trung vào lối chơi sinh tồn tự động tiêu diệt quái vật, trò chơi kết hợp chiến thuật thẻ bài với khám phá hầm ngục. Sau khi xuất hiện trên PC và console, game đã cập bến iOS và Android, mở rộng cơ hội trải nghiệm cho người dùng di động, trong đó có game thủ Việt Nam.

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Vampire Crawlers đưa phong cách thế giới ma cà rồng quen thuộc sang lối chơi kết hợp thẻ bài và khám phá hầm ngục. (Nguồn ảnh: Appstore)

Điểm khác biệt lớn nhất của Vampire Crawlers nằm ở cách tiếp cận gameplay. Người chơi không còn liên tục di chuyển để né đạn và chờ vũ khí tự động tấn công, mà phải lựa chọn đường đi trong các tầng hầm ngục, tìm rương báu và cân nhắc rủi ro khi đối đầu quái vật. Thanh máu trở thành tài nguyên quan trọng, buộc game thủ tính toán kỹ từng bước thay vì chỉ dựa vào phản xạ. Mỗi chuyến thám hiểm vì thế đòi hỏi khả năng đưa ra quyết định và quản lý nguồn lực hợp lý.

Hệ thống thẻ bài là trung tâm của các trận chiến. Người chơi có thể xây dựng bộ bài từ thẻ vũ khí, thẻ tăng cường chỉ số và thẻ nhân vật với những hiệu ứng riêng. Việc lựa chọn các lá bài có khả năng kết hợp với nhau đóng vai trò quyết định, đặc biệt khi đối đầu những kẻ địch mạnh ở các tầng sâu. Trò chơi cũng kế thừa cơ chế tiến hóa vũ khí quen thuộc từ Vampire Survivors, chuyển thành khả năng kết hợp những thẻ bài phù hợp để tạo ra hiệu ứng tấn công mạnh hơn. Phong cách đồ họa pixel, bầu không khí gothic và dàn quái vật quen thuộc tiếp tục tạo nên nét nhận diện của thương hiệu.

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Giao diện trên iPhone được tối ưu cho màn hình cảm ứng, hỗ trợ người chơi lựa chọn và kết hợp thẻ bài trong các trận chiến. (Ảnh: Gamek)

Trên nền tảng di động, giao diện được điều chỉnh để phù hợp với thao tác cảm ứng. Người chơi có thể chạm, kéo thả thẻ bài, xem mô tả kỹ năng và kiểm tra bản đồ ngay trên màn hình điện thoại. Theo thông tin giới thiệu, phiên bản iOS hỗ trợ lưu trữ đám mây, tay cầm tương thích và cho phép tạm dừng để tiếp tục chơi linh hoạt. Những yếu tố này giúp game phù hợp với các phiên chơi ngắn, dù người dùng vẫn có thể dành nhiều thời gian để khám phá và mở khóa nội dung.

Theo thông tin được cung cấp, Vampire Crawlers có giá 149.000 đồng cho phiên bản đầy đủ trên iOS, yêu cầu tối thiểu iOS 18.6. Trò chơi không sử dụng quảng cáo và các gói mua trong ứng dụng theo mô hình được mô tả trong thông tin giới thiệu. Với sự kết hợp giữa chiến thuật thẻ bài và khám phá hầm ngục, đây là lựa chọn đáng chú ý cho người thích thể loại roguelike trên điện thoại. Tuy nhiên, trước khi tải, người dùng nên kiểm tra giá bán, yêu cầu hệ điều hành và khả năng tương thích trên cửa hàng ứng dụng của thiết bị.

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#Vampire Crawlers #thẻ bài #khám phá hầm ngục #iOS #game di động #roguelike

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