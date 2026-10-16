Smart TV hãng nào được cập nhật lâu nhất, ít lỗi thời?

Khi chọn mua Smart TV, người dùng thường quan tâm đến kích thước màn hình, chất lượng hình ảnh và giá bán. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ phần mềm cũng là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ứng dụng, bảo mật và trải nghiệm lâu dài. Một chiếc TV vẫn hoạt động tốt về phần cứng nhưng thiếu cập nhật có thể dần mất đi một số tính năng hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến mới.

Thời gian cập nhật hệ điều hành là một trong những yếu tố cần cân nhắc khi chọn mua Smart TV. (Ảnh: newscaststudio)

Trong số các thương hiệu lớn, Samsung nổi bật với cam kết cập nhật hệ điều hành Tizen trong bảy năm đối với những mẫu TV thuộc diện áp dụng từ năm 2024. Chính sách này giúp người dùng có thêm cơ sở để kỳ vọng thiết bị được duy trì phần mềm trong thời gian dài. Tuy nhiên, thời điểm kết thúc hỗ trợ cụ thể vẫn phụ thuộc vào mẫu TV và điều kiện áp dụng của hãng. Với các dòng đời cũ, lịch cập nhật có thể khác so với những sản phẩm mới.

LG cũng triển khai chương trình webOS Re, công bố đầu năm 2024, nhằm mở rộng thời gian nâng cấp hệ điều hành cho một số mẫu TV. Chương trình áp dụng cho các mẫu đủ điều kiện từ năm 2022, với thời gian hỗ trợ nâng cấp bốn năm theo chính sách của hãng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người muốn duy trì giao diện, tính năng và trải nghiệm phần mềm mới hơn mà không cần sớm đổi TV. Dù vậy, người mua nên kiểm tra danh sách sản phẩm được hỗ trợ, bởi không phải mọi mẫu TV LG đều có lịch cập nhật giống nhau.

Hisense cũng thu hút sự chú ý khi cam kết hỗ trợ lên đến tám năm cho các mẫu TV sử dụng hệ điều hành VIDAA tại châu Âu từ năm 2025. Tuy nhiên, đây là thời hạn tối đa theo công bố tại thị trường này, không nên mặc định áp dụng đồng nhất cho mọi quốc gia. Trong khi đó, Sony và TCL chưa đưa ra cam kết thời gian hỗ trợ cố định áp dụng chung cho toàn bộ dòng TV. Thời gian cập nhật có thể khác nhau tùy sản phẩm, khu vực và chính sách từng hãng, vì vậy người dùng nên kiểm tra thông tin của đúng mẫu định mua.

Samsung, LG và Hisense công bố các chính sách hỗ trợ phần mềm khác nhau, tùy dòng TV và thị trường.

Xét riêng tiêu chí thời gian cập nhật được công bố, Samsung và Hisense là hai thương hiệu đáng chú ý, còn LG có chương trình hỗ trợ nâng cấp cho các mẫu đủ điều kiện. Dù vậy, cập nhật phần mềm không đồng nghĩa TV chắc chắn bền hơn về phần cứng. Trước khi mua, người dùng nên xem rõ thời hạn hỗ trợ, phiên bản hệ điều hành, khả năng tương thích ứng dụng và điều kiện bảo hành. Nếu Smart TV cũ đã ngừng cập nhật nhưng màn hình vẫn hoạt động tốt, một thiết bị phát trực tuyến bên ngoài có thể giúp tiếp tục sử dụng nhiều ứng dụng phổ biến với chi phí thấp hơn mua TV mới.