Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

VAMA trấn an khách mua ôtô mới trước lộ trình hạn chế xe xăng tại Hà Nội

VAMA trấn an người dân, cho biết toàn bộ xe mới thành viên đều đạt chuẩn khí thải mức 5 và không bị hạn chế trong vùng phát thải thấp tại Hà Nội.

Thảo Nguyễn
Video: Hà Nội cấm một số loại ôtô, xe máy xăng từ 2025 (Theo: VTV24)

Trước những lo ngại của người dân về việc hạn chế ôtô sử dụng nhiên liệu hóa thạch sau khi Chỉ thị 20/CT-TTg được ban hành, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) đã lên tiếng trấn an, khẳng định toàn bộ xe mới của các thành viên VAMA đều đạt chuẩn khí thải mức 5, cao hơn yêu cầu mức 4 trong dự thảo chính sách vùng phát thải thấp (LEZ) của Hà Nội, nên không thuộc diện bị hạn chế.

Theo dự thảo đang được Hà Nội lấy ý kiến, lộ trình LEZ sẽ bắt đầu từ 1/7/2026 tại khu vực Vành đai 1, mở rộng ra Vành đai 2 vào năm 2028, Vành đai 3 vào năm 2030 và sau 2031 xem xét các khu vực khác. Các quy định chủ yếu nhắm vào những phương tiện cũ, không đạt tiêu chuẩn khí thải, nhằm khuyến khích sử dụng xe sạch, giảm ô nhiễm môi trường và tạo thời gian để người dân thích ứng.

3-6593.jpg
VAMA trấn an khách mua ôtô mới trước lộ trình hạn chế xe xăng.

VAMA cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy quá trình chuyển đổi từ xe dùng nhiên liệu hóa thạch sang xe thân thiện môi trường thường kéo dài 20–25 năm, với nhiều bước trung gian và chính sách hỗ trợ. Các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay các thị trường lớn như EU, Nhật Bản đều áp dụng lộ trình dài hơi, kết hợp trợ giá, ưu đãi thuế và phát triển hạ tầng trước khi tiến tới cấm hoàn toàn xe động cơ đốt trong.

Đại diện VAMA nhấn mạnh hiệp hội luôn đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu chuyển đổi xanh, đồng thời kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ phát triển trạm sạc, ưu đãi thuế phí cho xe hybrid và xe điện, cũng như lộ trình chuyển đổi theo chu kỳ 5 năm/lần để đảm bảo sự ổn định cho người dân và thị trường. Một lộ trình quá nhanh, theo VAMA, có thể tạo gánh nặng tài chính và ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp ôtô cũng như nền kinh tế.

2-9785.jpg
VAMA khẳng định người dân hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn và sử dụng xe mới từ các thương hiệu thành viên.

Với những cam kết về chất lượng sản phẩm và sự chủ động trong đối thoại chính sách, VAMA khẳng định người dân hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn và sử dụng xe mới từ các thương hiệu thành viên, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của ngành ôtô Việt Nam.

#hạn chế ôtô sử dụng nhiên liệu hóa thạch #Chỉ thị 20/CT-TTg #hính sách vùng phát thải thấp #tiêu chuẩn khí thải #khuyến khích sử dụng xe sạch #giảm ô nhiễm môi trường

Bài liên quan

Xe

Porsche 911 993 tái sinh thành xe thể thao "không uống 1 giọt xăng"

Everrati đã biến chiếc Porsche 911 993 Founders Edition biểu tượng trở thành chiếc xe điện có công suất 760 mã lực có phạm vi di chuyển hơn 320 km/lần sạc.

1-4182.jpg
Porsche 911 (993) là thế hệ thứ 4 được sản xuất từ năm 1994 đến năm 1998, thay thế cho 911 (964). 993 từ lâu đã là một trong những mẫu 911 được săn đón nhất. Việc ngừng sản xuất 911 (993) đánh dấu sự kết thúc của mẫu xe 911 làm mát bằng không khí.
2-9625.jpg
Mới đây, Everrati đã trình làng dự án đặc biệt khi biến hoá chiếc xe cổ điển thập niên 90 trở thành xe điện. Dự án thực hiện dựa trên Porsche 911 (993) và đặt tên là "Porsche 911 993 Founders Edition".
Xem chi tiết

Xe

Hệ thống phanh ABS trên ôtô điện khác gì so với xe xăng?

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) vốn đã quen thuộc trên ôtô, nhưng khi kết hợp với phanh tái sinh trên ôtô điện, cơ chế hoạt động có nhiều điểm khác biệt.

Giải mã phanh tái sinh trên ôtô điện.

ABS trên xe xăng hoạt động thế nào?

Xem chi tiết

Xe

Yamaha ra mắt xe ga Fascino và RayZR hybrid tiết kiệm xăng, giá rẻ

Yamaha tại Ấn Độ mới đây đã chính thức giới thiệu tới thị trường bộ đôi xe tay ga động cơ hybrid gồm Yamaha Fascino 125 và Yamaha RayZR 125 2025 mới.

3-4169.jpg
Yamaha vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2025 của hai mẫu xe tay ga hybrid là Yamaha Fascino và RayZR 125 tại thị trường Ấn Độ. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng dòng sản phẩm lai điện mà Yamaha đang tập trung phát triển trong những năm gần đây, đặc biệt ở phân khúc xe ga.
4-7774.jpg
Ở phiên bản mới lần này, cả Fascino 125 và RayZR 125 đều được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, cho công suất tối đa 8,04 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới