VAMA trấn an khách mua ôtô mới trước lộ trình hạn chế xe xăng tại Hà Nội

VAMA trấn an người dân, cho biết toàn bộ xe mới thành viên đều đạt chuẩn khí thải mức 5 và không bị hạn chế trong vùng phát thải thấp tại Hà Nội.

Video: Hà Nội cấm một số loại ôtô, xe máy xăng từ 2025 (Theo: VTV24)

Trước những lo ngại của người dân về việc hạn chế ôtô sử dụng nhiên liệu hóa thạch sau khi Chỉ thị 20/CT-TTg được ban hành, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) đã lên tiếng trấn an, khẳng định toàn bộ xe mới của các thành viên VAMA đều đạt chuẩn khí thải mức 5, cao hơn yêu cầu mức 4 trong dự thảo chính sách vùng phát thải thấp (LEZ) của Hà Nội, nên không thuộc diện bị hạn chế.

Theo dự thảo đang được Hà Nội lấy ý kiến, lộ trình LEZ sẽ bắt đầu từ 1/7/2026 tại khu vực Vành đai 1, mở rộng ra Vành đai 2 vào năm 2028, Vành đai 3 vào năm 2030 và sau 2031 xem xét các khu vực khác. Các quy định chủ yếu nhắm vào những phương tiện cũ, không đạt tiêu chuẩn khí thải, nhằm khuyến khích sử dụng xe sạch, giảm ô nhiễm môi trường và tạo thời gian để người dân thích ứng.

VAMA trấn an khách mua ôtô mới trước lộ trình hạn chế xe xăng.

VAMA cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy quá trình chuyển đổi từ xe dùng nhiên liệu hóa thạch sang xe thân thiện môi trường thường kéo dài 20–25 năm, với nhiều bước trung gian và chính sách hỗ trợ. Các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay các thị trường lớn như EU, Nhật Bản đều áp dụng lộ trình dài hơi, kết hợp trợ giá, ưu đãi thuế và phát triển hạ tầng trước khi tiến tới cấm hoàn toàn xe động cơ đốt trong.

Đại diện VAMA nhấn mạnh hiệp hội luôn đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu chuyển đổi xanh, đồng thời kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ phát triển trạm sạc, ưu đãi thuế phí cho xe hybrid và xe điện, cũng như lộ trình chuyển đổi theo chu kỳ 5 năm/lần để đảm bảo sự ổn định cho người dân và thị trường. Một lộ trình quá nhanh, theo VAMA, có thể tạo gánh nặng tài chính và ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp ôtô cũng như nền kinh tế.

VAMA khẳng định người dân hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn và sử dụng xe mới từ các thương hiệu thành viên.

Với những cam kết về chất lượng sản phẩm và sự chủ động trong đối thoại chính sách, VAMA khẳng định người dân hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn và sử dụng xe mới từ các thương hiệu thành viên, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của ngành ôtô Việt Nam.