Quốc hội xác định 171 nhiệm vụ lập pháp trọng tâm nhiệm kỳ khóa XVI

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Cùng tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện khối các cơ quan Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Khối đoàn thể - chính trị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được tổ chức nhằm quán triệt Kết luận số 17 của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản trong Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; đồng thời, trao đổi, thảo luận về yêu cầu, nội dung kế hoạch và các giải pháp triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án và Kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, việc triển khai thực hiện thắng lợi Kết luận số 17 của Bộ Chính trị, Đề án của Đảng ủy Quốc hội và Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: "Đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại nhưng cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hay các vị đại biểu Quốc hội, mà đòi hỏi sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Chính vì vậy, Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất, dồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI".

Định hướng, nhiệm vụ lập pháp vừa có tính “động” vừa có tính “mở”

Đề án xác định 06 quan điểm chỉ đạo, 06 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, trọng tâm là: Bảo đảm công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, chặt chẽ của Đảng; kịp thời thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng. Nghiên cứu sửa đổi tổng thể và tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; tạo lập đầy đủ hành lang pháp lý điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển được đề ra tại Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; đồng thời, tiếp nối các mục tiêu chiến lược đã được xác lập tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và các nghị quyết chiến lược, trụ cột, chuyên đề, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, nhất quán và liên tục trong hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật. Dứt khoát từ bỏ từ duy “không quản được thì cấm”. Mọi chính sách phải phục vụ sự phát triển của đất nước, lợi ích của Nhân dân, gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm công bằng, minh bạch; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Có tầm nhìn chiến lược, nhưng cũng có trọng tâm - trọng điểm, đặt trong tổng thể yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng bộ với Đề án Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, gắn với cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.

Xác định cụ thể các định hướng lập pháp và danh mục nhiệm vụ lập pháp theo từng định hướng, gắn với thứ tự ưu tiên trong triển khai thực hiện.

Việc xác định các định hướng, nhiệm vụ lập pháp vừa có tính “động” vừa có tính “mở”, cần được các cơ quan thường xuyên rà soát, đánh giá, kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chủ trương, đường lối trong các văn kiện mới của Đảng và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Đề án xác định nhiệm vụ nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời, xác định 08 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: