Hot girl Hải Phòng 'đốn tim' với bộ ảnh áo dài bên hồ Gươm

Trong tà áo dài truyền thống, Mai Thị Hà Thu - nàng thủ khoa Báo chí đến từ đất Cảng Hải Phòng khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rạng rỡ của mình.

Trầm Phương
Mai Thị Hà Thu từng được mệnh danh là "hot girl báo chí" hay "hot girl thủ khoa" khi từng đạt thủ khoa đầu vào khối D04 ngành Báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội..(Ảnh: IGNV)
Cô nàng gây ấn tượng với nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào và vô cùng nữ tính. Mới đây, bộ ảnh thiếu nữ trong tà áo dài dạo bước bên Hồ Gươm của Mai Thị Hà Thu đã nhanh chóng "viral" trên các diễn đàn sắc đẹp. (Ảnh: IGNV)
Giữa tiết trời Hà Nội cuối năm trong trẻo, vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo của mỹ nhân sinh năm 2001 đã tạo nên một sức hút khó cưỡng. (Ảnh: IGNV)
Chọn cho mình thiết kế áo dài với tông màu nhã nhặn, Hà Thu khéo léo khoe trọn vóc dáng thanh mảnh cùng chiều cao ấn tượng 1m70. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế áo dài từ chất liệu ren, phần cổ áo dài truyền thống được kết hợp với chuỗi ngọc trai nhiều tầng, mang đến một điểm nhấn vừa quý phái, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này giúp tôn lên đường nét cơ thể thanh thoát của Hà Thu mà vẫn giữ được sự kín đáo, ý nhị của tà áo dài Việt. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn lối trang điểm tự nhiên, mái tóc dài đen nhánh được tạo kiểu uốn xoăn nhẹ nhàng càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng, cổ điển, kết hợp cùng nụ cười tỏa nắng và ánh mắt biết nói của cô đã "thổi hồn" vào từng khung hình. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ, Mai Thị Hà Thu còn là minh chứng cho hình mẫu "con nhà người ta" với sự kết hợp hoàn hảo giữa tri thức, bản lĩnh và phong cách sống hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Tham gia Miss World Vietnam 2023, Hà Thu lọt Top 20 chung cuộc, để lại ấn tượng mạnh mẽ với giải thưởng Top 5 Người đẹp Ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Báo chí, Hà Thu đã nhận được học bổng và theo đuổi chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại ĐH RMIT (Melbourne, Úc). (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hà Thu #áo dài #Hồ Gươm #hot girl #Báo chí #Miss World Vietnam

