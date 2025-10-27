Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

U50 giật mình 5 khoản chi nhỏ âm thầm rút cạn ví

Nhiều người sau tuổi 50 mới nhận ra những khoản chi “vặt” lại cộng dồn thành con số lớn mỗi tháng. Bỏ qua chúng lâu dài sẽ âm thầm rút cạn tài chính.

Theo ngoisao.vn

Để tránh mắc sai lầm như tôi hãy cắt bỏ hoặc kiểm soát chúng không khiến cuộc sống khắc khổ hơn, ngược lại giúp tôi dư ra một khoản đáng kể mỗi tháng để lập quỹ dự phòng, quỹ đầu tư nhỏ. Tuổi 45 không phải là quá muộn để thay đổi, miễn là bạn nhận ra sớm và bắt đầu ngay hôm nay.

Quỹ “cho mình”

Tôi luôn dành tiền cho chồng con, cho bố mẹ, cho họ hàng, nhưng chưa từng trích ra khoản “quỹ cá nhân” cho chính mình. Hậu quả là khi muốn học một kỹ năng mới hay chăm sóc sức khỏe, tôi phải đắn đo vay mượn.

Bài học: Dù thu nhập không cao, cũng nên có quỹ cá nhân riêng; chỉ cần 5 - 10% thu nhập nhưng tạo cảm giác chủ động và an toàn.

Những khoản chi tưởng nhỏ mà âm thầm rút cạn tài chính (Ảnh minh họa).
Những khoản chi tưởng nhỏ mà âm thầm rút cạn tài chính (Ảnh minh họa).

Các khoản “bắn” cho bạn bè, họ hàng

Tiệc tùng, quỹ lớp, quỹ nhóm, ốm đau… mỗi lần vài trăm nghìn. Tôi nghĩ mình rộng rãi, “có nhiêu giúp nấy” nhưng chưa từng ghi chép. Khi tổng kết lại, riêng khoản đóng góp quà cáp này chiếm 10 - 15% thu nhập mỗi tháng mà không hay.

Bài học: Ghi rõ từng khoản, lập ngân sách quỹ xã giao riêng, tránh lẫn với chi tiêu cá nhân.

Những buổi “mua vui” nhỏ

Mỗi lần căng thẳng, tôi tự thưởng cho mình cà phê, bánh ngọt, mua một món đồ xinh xinh để “xả stress”. Mỗi lần chỉ 50 -100 nghìn, tưởng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng một tháng 10 lần, một năm hơn trăm lần, cộng lại cả chục triệu. Đó chưa kể đến quần áo “mua cho vui” mà treo còn nguyên tag.

Bài học: Đặt ra giới hạn số lần mua vui mỗi tháng và chuyển phần còn lại sang quỹ tiết kiệm hoặc quỹ cho bản thân.

Ads

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Trang trí nhà cửa

Mỗi tháng tôi mua thêm một đồ trang trí, một món tiện ích, một cái chậu cây… Từng món vài trăm nghìn, nhưng phòng khách đầy lên mà ví lại mỏng. Đến khi cần sửa chữa lớn thì không còn tiền.

Bài học: Lập quỹ sửa chữa/bảo trì riêng. Chỉ mua đồ nhỏ khi quỹ lớn đã đủ.

Các dịch vụ tự động trừ tiền

Tôi đăng ký nhiều dịch vụ “chỉ vài chục nghìn/tháng”: app xem phim, gói tập gym, gói nhạc. Tất cả trừ tự động, lâu dần quên mất. Khi rà soát lại, tôi giật mình vì tổng chi phí gần bằng một khoản tiết kiệm.

Bài học: Rà soát dịch vụ định kỳ 3 - 6 tháng, hủy những gói ít dùng; trả thẻ tín dụng đúng hạn để không phát sinh lãi.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
#tài chính #quản lý chi tiêu #tiết kiệm #quỹ dự phòng #chi tiêu hàng tháng #quỹ cá nhân

Bài liên quan

Sống đạo

4 cạm bẫy tâm lý khiến người lớn tuổi dễ sa vào

Người lớn tuổi thường bị tác động bởi lời mời gọi “đầu tư lợi nhuận cao”, hội nhóm sinh hoạt hoặc quen biết xã hội, khiến họ dễ rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.

1. Cái bẫy ngọt ngào mang tên “đầu tư sinh lời cao”

Xem chi tiết

Sống đạo

4 điều giữ phúc khí gia đình, càng về già càng thấy quý giá

Không phải tiền bạc hay nhà cao cửa rộng, mà bốn điều này mới là gốc rễ của một gia đình hưng thịnh. Ai có được sẽ giữ được bình an, ấm êm đến cuối đời.

Đối với mỗi người, khát vọng về một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc luôn là mục tiêu hướng đến. Trong xã hội ngày nay, không ít gia đình sung túc, ổn định, nhưng cũng có nhiều mái ấm rơi vào cảnh rạn nứt, bất hòa. Bỏ qua những yếu tố khách quan khó tránh, dễ nhận thấy rằng sự hưng thịnh của một gia đình nhiều khi lại phụ thuộc vào những điều tưởng chừng rất giản dị.

Dân gian có câu: “Nhà có bốn điều này, không giàu cũng thịnh.” Những điều này là lòng bao dung, tinh thần tiết kiệm, chữ hiếu với cha mẹ và tình nghĩa anh em hòa thuận.

Xem chi tiết

Sống đạo

Cụ ông làm đúng 3 điều vàng, con cái tranh nhau phụng dưỡng

Không cần giàu có hay quyền lực, chỉ với 3 bí quyết sống đơn giản, cụ ông khiến con cháu luôn yêu thương, hiếu kính và muốn chăm sóc suốt quãng đời còn lại.

Ở tuổi 74, ông Lý (Nam Ninh, Trung Quốc) đang có cuộc sống mà nhiều người phải thốt lên ghen tỵ. Nhưng ít ai biết, để có được tuổi già đáng mơ ước ấy, ông đã chủ động làm đúng 3 việc quan trọng sau khi nghỉ hưu.

1. Dạy con cháu lòng hiếu thảo bằng chính tấm gương của mình

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới