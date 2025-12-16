Làm được 5 điều này, tuổi 69 qua đi nhẹ bẫng

Chỉ cần đi bộ, tự làm việc, duy trì thói quen ngủ ngon... là bạn có thể sống khỏe mạnh. Khám phá cách giữ gìn sức khỏe tuổi trung niên với 5 bí quyết dưới đây.

Rào cản 69 tuổi không thể bỏ qua, cũng không thể tránh khỏi. Nhiều người coi thời đại này là bước ngoặt: nếu bạn có thể sống qua ngày, bạn có thể sống tràn đầy năng lượng và tự do trong vài thập kỷ tới. Nếu bạn không thể vượt qua, rất dễ bị bệnh. Từ quan điểm y tế, đây không phải là mê tín dị đoan.

Bản thân tuổi tác cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là khi về già, cơ thể bạn sẽ đột ngột "suy sụp". Nhiều người nhìn bề ngoài khá tràn đầy năng lượng, nhưng khi kiểm tra cơ thể, họ gặp rất nhiều vấn đề. Điều quan trọng là độ tuổi này chính xác là nút bùng phát nhiều vấn đề mãn tính trong cơ thể. Nếu bạn vẫn có thể duy trì một vài khả năng quan trọng vào thời điểm này, không ngoa khi nói rằng sống đến tuổi 90 không phải là một giấc mơ.

Tôi vừa dự đám tang bác hàng xóm. 68 tuổi, trông vẫn phong độ, đi chợ nấu cơm đều tay, ai cũng bảo "bác thọ lắm". Vậy mà chỉ một cái ngã trong nhà tắm, gãy xương đùi, nằm viện 3 tháng, rồi đi luôn. Bác sĩ kết luận: "Cơ thể bác xuống dốc từ lâu, chỉ là chưa bộc lộ".

Tôi về nhà, nhìn bố mình 69 tuổi vẫn đạp xe 5 cây số ra đồng mỗi sáng, tối về nhai hạt óc chó kêu rộp rộp, ngủ một mạch đến 5 giờ sáng dậy tập thái cực quyền. Tôi hỏi bố: "Sao bố khỏe thế?". Bố cười: "69 tuổi không phải là hết date, là lúc cơ thể phát hóa đơn những gì con đã đầu tư 40 năm trước".

Y học hiện đại gọi 69 tuổi là "ngưỡng bùng phát bệnh mãn tính". Tuổi thọ trung bình Việt Nam hiện nay là 78,2 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ 68,7 tuổi. Nghĩa là từ 69 trở đi, đa số chúng ta bắt đầu "trả giá".

May mắn thay, cơ thể rất công bằng. Nó không cần bạn chạy marathon hay nâng tạ 100kg. Nó chỉ hỏi 5 câu đơn giản. Nếu bạn trả lời "dễ dàng" cả 5, cánh cửa sống khỏe đến 90 đã mở. Nếu chỉ 3-4 câu, vẫn còn kịp sửa. Nếu dưới 3… hãy chạy đi bác sĩ ngay tuần này.

1. Đi bộ 30 phút mỗi ngày mà không hụt hơi

Không cần nhanh, chỉ cần đều.

Nghiên cứu trên 12.000 người cao tuổi (Đại học Harvard) cho thấy: người 69 tuổi vẫn đi bộ được 4-5km/ngày có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 57% so với người ngồi nhiều.

Cơ bắp tuổi già teo rất nhanh – cứ 10 năm mất 8% khối cơ nếu không vận động. Mà cơ bắp chính là "nhà máy đốt calo" và "lá chắn miễn dịch". Đi bộ đều = cơ bắp khỏe = ít bệnh.

2. Tự làm mọi việc cá nhân mà không cần con cháu giúp

Tắm, nấu cơm, đi chợ, mặc áo.

Nghe đơn giản nhưng đây là chỉ số ADL (Activities of Daily Living) mà WHO dùng để đánh giá người cao tuổi độc lập.

Người 69 tuổi còn tự nấu được cơm = não vẫn nhớ công thức + tay vẫn phối hợp tốt + thăng bằng còn ổn. Ba thứ này mất đi là dấu hiệu sớm nhất của sa sút trí tuệ.

Năm 2024, Bệnh viện Lão khoa Trung ương công bố: 78% bệnh nhân Alzheimer từng mất khả năng nấu ăn trước khi quên tên con cháu.

3. Đi vệ sinh đều đặn, không thuốc, không cần gắng sức

Hơn 50% người trên 65 bị táo bón mãn tính.

Ruột chậm = độc tố tái hấp thu = gan thận làm việc quá tải = cả người "tắc".

Người 69 tuổi vẫn "đều như vắt chanh" mỗi sáng thường có 3 thói quen: ăn 25g chất xơ/ngày, uống 1,5-2 lít nước, đi bộ. Chỉ vậy thôi đã đủ đánh bại 80% thuốc nhuận tràng.

4. Nhai hạt óc chó, thịt bò, rau sống không mỏi hàm

Mỗi chiếc răng là một năm tuổi thọ. Nghiên cứu Nhật Bản 20 năm trên 4.400 người cao tuổi: người còn ≥20 răng sống thọ trung bình thêm 5,8 năm so với người <10 răng.

Nhai tốt = tiêu hóa tốt = hấp thu tốt = ít thiếu vitamin B12, ít té ngã, ít loãng xương.

Bác sĩ nha khoa bảo tôi: "Răng giả không bao giờ thay thế được răng thật. Hãy giữ răng như giữ mạng".

5. Ngủ ngon 6-8 tiếng, không cần thuốc

Liệu bạn có thể đi vào giấc ngủ hay không dường như là một vấn đề tinh thần, nhưng nó thực sự là sự phản ánh toàn diện của cơ thể và tâm trí. Ở tuổi 69, bạn vẫn có thể ngủ ngon mỗi ngày, đi vào giấc ngủ nhanh, không dễ thức dậy và không dựa vào thuốc, đó là hiện thân của sự ổn định về thể chất và tinh thần. Mất ngủ là một vấn đề phổ biến ở người cao tuổi, theo dữ liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ Trung Quốc, tỷ lệ mất ngủ cao tới 40% ở những người trên 60 tuổi.

Về lâu dài, bạn rất dễ lo lắng, mất trí nhớ, suy giảm khả năng miễn dịch, thậm chí là huyết áp cao và bệnh tim. Những người dễ đi vào giấc ngủ có xu hướng có một cuộc sống đều đặn, tâm lý ổn định và hệ thống nội tiết cân bằng.

Bạn biết đấy, đi vào giấc ngủ không phụ thuộc vào thuốc, mà phụ thuộc vào việc cơ thể đã điều chỉnh các hormone cần được tiết ra hay chưa, đặc biệt là melatonin và các chất điều hòa giấc ngủ khác. Nếu bạn vẫn có thể ngủ 6-8 tiếng mỗi ngày ở tuổi 69, và thức dậy với đầu óc minh mẫn và cơ thể nhẹ nhàng, điều đó có nghĩa là nhịp điệu của cơ thể vẫn còn đó, và tốc độ lão hóa chưa bắt kịp.

Ở tuổi 69, cơ thể sẽ không lừa dối, nếu bạn không thể làm điều đó thì bạn không thể làm điều đó, và nếu bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng thì đó là khả năng thực sự. Ngay cả khi bạn chỉ thực hiện được 4 trong số 5 điều trên, tình trạng thể chất của bạn cũng không quá tệ.