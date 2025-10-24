Hà Nội

Sống đạo

4 điều giữ phúc khí gia đình, càng về già càng thấy quý giá

Không phải tiền bạc hay nhà cao cửa rộng, mà bốn điều này mới là gốc rễ của một gia đình hưng thịnh. Ai có được sẽ giữ được bình an, ấm êm đến cuối đời.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Đối với mỗi người, khát vọng về một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc luôn là mục tiêu hướng đến. Trong xã hội ngày nay, không ít gia đình sung túc, ổn định, nhưng cũng có nhiều mái ấm rơi vào cảnh rạn nứt, bất hòa. Bỏ qua những yếu tố khách quan khó tránh, dễ nhận thấy rằng sự hưng thịnh của một gia đình nhiều khi lại phụ thuộc vào những điều tưởng chừng rất giản dị.

Dân gian có câu: “Nhà có bốn điều này, không giàu cũng thịnh.” Những điều này là lòng bao dung, tinh thần tiết kiệm, chữ hiếu với cha mẹ và tình nghĩa anh em hòa thuận.

1. Lòng bao dung

Trong một gia đình, mỗi thành viên đều cần ghi nhớ chữ “nhẫn” và “thứ”. Biết tha thứ, biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông, sẻ chia – đó chính là chất keo gắn kết mọi mối quan hệ.
Một người chồng biết nhường nhịn, một người vợ biết thấu hiểu, con cái biết cảm thông, cha mẹ biết bao dung – khi ấy, mọi mâu thuẫn dù nhỏ hay lớn đều dễ dàng hóa giải.
Bởi như ông bà ta vẫn dạy: “Gia hòa vạn sự hưng.” Một mái ấm yên bình chính là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hạnh phúc và sự thịnh vượng lâu dài.

2. Sự tiết kiệm

Tiết kiệm không chỉ là thói quen, mà còn là biểu hiện của trách nhiệm. Người xưa dạy: “Một hạt gạo, một giọt nước cũng nhọc công người làm ra.” Khi hai người kết thành vợ chồng, họ không chỉ sống cho riêng mình mà còn gánh vác trách nhiệm với con cái, cha mẹ, tương lai của cả gia đình. Biết chi tiêu hợp lý, tích lũy cho những biến cố bất ngờ chính là cách giữ cho tổ ấm luôn vững vàng.

Trái lại, lối sống “thích thì mua, hết lại vay”, tiêu xài vượt khả năng, dần khiến nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy nợ nần, phụ thuộc. Tiền bạc tuy quan trọng, nhưng chính thái độ trân trọng từng đồng tiền mới là thứ quyết định gia đình đó có thể đứng vững hay không.

3. Lòng hiếu thảo

Cha mẹ là người sinh thành, dưỡng dục – họ không mong con cái báo đáp điều gì to tát, chỉ cần sự quan tâm chân thành, lời hỏi han, bữa cơm sum họp.

Hiếu thảo không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng vật chất mà còn là sự đồng hành tinh thần, để cha mẹ cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng từ con cái. Một gia đình biết “trên kính dưới nhường”, con cái biết ơn công sinh thành, chắc chắn sẽ tích được phúc cho nhiều đời sau.

4. Tình nghĩa anh em

Anh em là những người cùng máu mủ, cùng chia sẻ tuổi thơ và hành trình trưởng thành. Khi mỗi người lớn lên, có thể khác biệt về cuộc sống, điều kiện, suy nghĩ – nhưng nếu biết nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau, tình thân ấy sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần quý giá nhất.
Đừng để những chuyện vụn vặt hay lợi ích cá nhân làm tổn thương tình cảm ruột thịt. Một lời nhường, một lần dang tay giúp đỡ - đó là cách duy trì “phúc khí” trong gia đình.

Suy cho cùng, sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng của cải, mà còn bởi tình yêu thương, sự cảm thông và đạo lý giữa người với người.

Một gia đình có các thành viên biết bao dung, biết tiết kiệm, biết hiếu thảo và biết yêu thương anh em – dù không giàu có xa hoa, cũng đủ ấm êm, bền vững.

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)

