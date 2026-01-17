U23 Việt Nam có thể nhận bao nhiêu tiền thưởng tại VCK U23 châu Á 2026?

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã được thưởng 3,1 tỷ đồng, dự đoán con số sẽ tiếp tục tăng ở những trận đấu tiếp theo.

U23 Việt Nam là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau khi giành vé vào top 4 đội mạnh nhất giải với chiến thắng đẳng cấp trước U23 UAE.

Đằng sau những bữa tiệc bàn thắng và sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, thông tin về số tiền thưởng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được chú ý.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng với bàn thắng ấn định chiến thắng của Minh Phúc. Ảnh: AFC

Ngay từ vòng bảng, U23 Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao thưởng nóng nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu. Cụ thể, đội bóng nhận được tổng 1,9 tỷ đồng tiền thưởng sau ba chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia tại bảng A.

Bước vào tứ kết, chiến thắng kịch tính với tỷ số 3–2 trước U23 UAE không chỉ giúp đội tuyển lần thứ hai trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á mà còn mang về khoản thưởng nóng thêm 1,2 tỷ đồng từ VFF. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thưởng mà U23 Việt Nam “bỏ túi” đã lên tới khoảng 3,1 tỷ đồng chỉ từ các khoản đã được công bố bởi VFF.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những khoản thưởng nội bộ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao tặng.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Lọt vào vòng bán kết, U23 Việt Nam chắc chắn có thêm ít nhất 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) - khoản thưởng dành cho đội đứng thứ 4 (trong trường hợp thua cả trận bán kết và tranh giải ba).

Nếu thắng trong trận tranh hạng 3, U23 Việt Nam sẽ nhận số tiền thưởng 1 triệu USD (tương đương 27 tỷ đồng).

Trường hợp lọt vào trận chung kết và giành ngôi Á quân, U23 Việt Nam nhận 3 triệu USD (tương đương 81 tỷ đồng).

Nếu giành cúp vô địch, U23 Việt Nam sẽ nhận phần thưởng lên đến 6 triệu USD (tương đương hơn 160 tỷ đồng).

Không những thế, trong trường hợp vô địch, U23 Việt Nam có thể nhận thêm các khoản tiền thưởng hàng chục tỷ đồng theo chế độ của Nhà nước, VFF cũng như các đối tác tài trợ và đơn vị đồng hành. Do vậy, tập thể U23 Việt Nam có thể nhận mức thưởng lên đến 200 tỷ đồng - một kỷ lục của thể thao nước nhà.

Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình thi đấu đầy bản lĩnh của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Thành tích lọt vào bán kết U23 châu Á 2026 giúp đội tuyển tái lập cột mốc từng làm được tại Thường Châu năm 2018, nơi U23 Việt Nam sau đó tiến thẳng tới trận chung kết.