Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

U23 Việt Nam có thể nhận bao nhiêu tiền thưởng tại VCK U23 châu Á 2026?

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã được thưởng 3,1 tỷ đồng, dự đoán con số sẽ tiếp tục tăng ở những trận đấu tiếp theo. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

U23 Việt Nam là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau khi giành vé vào top 4 đội mạnh nhất giải với chiến thắng đẳng cấp trước U23 UAE.

Đằng sau những bữa tiệc bàn thắng và sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, thông tin về số tiền thưởng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được chú ý.

u23.jpg
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng với bàn thắng ấn định chiến thắng của Minh Phúc. Ảnh: AFC

Ngay từ vòng bảng, U23 Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao thưởng nóng nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu. Cụ thể, đội bóng nhận được tổng 1,9 tỷ đồng tiền thưởng sau ba chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia tại bảng A.

Bước vào tứ kết, chiến thắng kịch tính với tỷ số 3–2 trước U23 UAE không chỉ giúp đội tuyển lần thứ hai trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á mà còn mang về khoản thưởng nóng thêm 1,2 tỷ đồng từ VFF. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thưởng mà U23 Việt Nam “bỏ túi” đã lên tới khoảng 3,1 tỷ đồng chỉ từ các khoản đã được công bố bởi VFF.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những khoản thưởng nội bộ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao tặng.

u23-vietnam.jpg
Đình Bắc ăn mừng bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Lọt vào vòng bán kết, U23 Việt Nam chắc chắn có thêm ít nhất 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) - khoản thưởng dành cho đội đứng thứ 4 (trong trường hợp thua cả trận bán kết và tranh giải ba).

Nếu thắng trong trận tranh hạng 3, U23 Việt Nam sẽ nhận số tiền thưởng 1 triệu USD (tương đương 27 tỷ đồng).

Trường hợp lọt vào trận chung kết và giành ngôi Á quân, U23 Việt Nam nhận 3 triệu USD (tương đương 81 tỷ đồng).

Nếu giành cúp vô địch, U23 Việt Nam sẽ nhận phần thưởng lên đến 6 triệu USD (tương đương hơn 160 tỷ đồng).

Không những thế, trong trường hợp vô địch, U23 Việt Nam có thể nhận thêm các khoản tiền thưởng hàng chục tỷ đồng theo chế độ của Nhà nước, VFF cũng như các đối tác tài trợ và đơn vị đồng hành. Do vậy, tập thể U23 Việt Nam có thể nhận mức thưởng lên đến 200 tỷ đồng - một kỷ lục của thể thao nước nhà.

Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình thi đấu đầy bản lĩnh của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Thành tích lọt vào bán kết U23 châu Á 2026 giúp đội tuyển tái lập cột mốc từng làm được tại Thường Châu năm 2018, nơi U23 Việt Nam sau đó tiến thẳng tới trận chung kết.

#Tiền thưởng đội tuyển U23 Việt Nam #Thành tích tại VCK U23 châu Á 2026 #Chiến thắng và cổ vũ của người hâm mộ #Lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á #Chế độ thưởng theo thành tích quốc tế #Các khoản thưởng nội bộ và quốc tế

Bài liên quan

Kinh doanh

Chân dung tỷ phú 'xếp tiền thành núi' thưởng Tết cho nhân viên

Ngoài hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế nghìn tỷ, vị tỷ phú này còn được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.

Tỷ phú Phương Uy (sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Phương Đạt Liêu Ninh (Fangda Group)

Thưởng Tết bằng 'núi tiền"

Xem chi tiết

Kinh doanh

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hà Nội có sự phân hóa mạnh giữa các loại hình doanh nghiệp, cao nhất hơn 600 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm nay thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với mức kỷ lục 614 triệu đồng/người, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Hé lộ doanh nghiệp thưởng Tết bằng vàng cho hàng nghìn nhân viên

Quyết định thưởng Tết bằng vàng cho 18.500 nhân viên đến từ gã khổng lồ robot hút bụi đang có tham vọng làm xe điện siêu sang.

Theo SCMP, nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc Dreame Technology sẽ trao tặng vàng và một chuyến du lịch Nam Cực cho nhân viên, bên cạnh khoản thưởng cuối năm, trong bối cảnh công ty củng cố vị thế là một trong những nhà cung cấp máy hút bụi robot hàng đầu thế giới.

Thông tin về phần thưởng Tết bổ sung này được nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Dreame, ông Yu Hao tiết lộ vào cuối tuần qua trong hai bài đăng trên WeChat Moments.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới