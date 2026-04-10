Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tuyến đường mới ở Hoàng Mai xuất hiện nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo

Xã hội

Dự án mở tuyến đường nối KĐT Đồng Tàu với đường Giải Phóng vừa hoàn tất giải phóng mặt bằng, dọc tuyến lại xuất hiện dày đặc các căn nhà siêu mỏng, siêu méo.

Theo Đ.Hưng/VOV.VN
Tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai) đang dần thành hình sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường gần 500m kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng, giảm tải giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, ngay khi mặt bằng vừa được bàn giao, xuất hiện hàng loạt nhà “siêu mỏng, siêu méo” dọc tuyến đường tương lai.
Những căn nhà có hình dạng tam giác, xiên vẹo, thậm chí có chiều chưa đến một mét, nằm san sát nhau và trước mặt đường mới mở. Dễ dàng có thể thấy những mái tôn mới, những bức tường thơm mùi sơn mới, tạo nên một dãy nhà cắt vát kiến trúc lộn xộn, thiếu đồng bộ. Điều đáng nói, đây sẽ là “mặt tiền” của tuyến phố sau khi hoàn thiện.
Theo người dân, phần lớn các công trình này đã tồn tại từ trước khi dự án triển khai. Khi giải phóng mặt bằng để lại những phần diện tích nhỏ lẻ, méo mó.
Các hộ dân tận dụng phần đất còn lại để dựng nhà, giữ chỗ sinh sống hoặc buôn bán, bất chấp hình dạng không còn phù hợp.
Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn đặt ra nhiều vấn đề về an toàn. Những công trình siêu mỏng, kết cấu tạm bợ tiềm ẩn nguy cơ về sụt lún, cháy nổ, trong khi không gian sinh hoạt bên trong gần như không đảm bảo điều kiện tối thiểu.
Sự xuất hiện của các nhà siêu mỏng, siêu méo cho thấy khoảng trống xử lý phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng.
Việc hoàn thành tiến độ thu hồi đất, bàn giao mặt bằng là cần thiết nhưng nếu thiếu các giải pháp chỉnh trang đồng bộ, hệ quả để lại sẽ kéo dài và trực tiếp ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.
Một tuyến đường mới mở ra phải đảm bảo một không gian khang trang.
Những căn nhà méo mó này tiếp tục tồn tại là “bộ mặt” của tuyến phố mới sẽ khó tránh khỏi sự nhếch nhác ngay từ điểm khởi đầu.
Không chỉ chú trọng tiến độ hoàn thành tuyến đường mà cũng rất cần hoàn thiện không gian đô thị một cách trọn vẹn thay vì để lại những “vết gợn” tồn tại như thế này.
#Tiến trình xây dựng hạ tầng đô thị #Ảnh hưởng của nhà siêu mỏng #siêu méo #Vấn đề mỹ quan đô thị #An toàn và kết cấu công trình tạm bợ #Quản lý và chỉnh trang sau giải phóng mặt bằng

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT