Tuổi trung niên, sai lầm lớn nhất là lên mạng than nghèo

Than vãn chỉ gieo rắc năng lượng tiêu cực, làm bạn mất đi sự tin tưởng và tôn trọng ở tuổi trung niên – giai đoạn quan trọng nhất đời người.

“Ngoài 40 rồi mà chẳng có gì trong tay”, “Cả đời chỉ thấy nghèo đi chứ không khá lên được”, hay “Đời bất công, càng cố gắng càng bế tắc”...

Lướt MXH, không khó để gặp những status nặng trĩu tâm sự như trên. Những dòng chia sẻ ấy có thể nhận được vài chục, thậm chí vài trăm lượt “thương thương”, nhưng sau đó thì sao? Cuộc sống của chủ nhân những dòng chữ đó vẫn không thay đổi, thậm chí còn thêm áp lực.

Bởi vì, thực chất, chả có gì hay khi trung niên còn lên mạng than nghèo. Không phải vì nghèo là xấu, mà vì mạng xã hội chưa bao giờ là nơi an toàn để trút hết tâm sự. Ở đó, người ta hiếm khi thật lòng cảm thông; ngược lại, thường chỉ có những ánh mắt đánh giá, những lời dèm pha hoặc sự tò mò vô bổ.

Than nghèo trên mạng không giúp giải quyết vấn đề, mà chỉ khiến bạn bị gắn thêm một “nhãn dán” không mấy tích cực.

Ảnh minh hoạ

Vì sao bước vào tuổi trung niên, càng ít "than" càng tốt? Và nhất là, than NGHÈO?

Nhiều người quên mất rằng mọi thứ mình đăng tải đều trở thành một phần trong hình ảnh công khai. Khi bạn liên tục than thở, người khác không còn nhớ đến con người thật của bạn, mà chỉ nghĩ ngay đến một hình mẫu tiêu cực: một người trung niên u ám, bất mãn, hay than thở trên mạng... Người thân có thể cảm thông, nhưng người ngoài thường chỉ nhìn để so sánh và phán xét.

Bạn bè có thể bấm “like”, nhưng sau đó họ sẽ dần xa lánh vì không muốn tiếp nhận thêm năng lượng tiêu cực. Thậm chí đồng nghiệp, đối tác hay cấp trên, nếu vô tình nhìn thấy, sẽ hình thành cái nhìn thiếu thiện cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của bạn.

Ngoài 40, cái người ta cần nhất không phải là vài trăm lượt bày tỏ cảm xúc trên newsfeed, mà chính là một đời sống cân bằng.

Tuổi trẻ có thể sôi nổi, có thể va vấp, có thể sống theo cảm xúc. Nhưng trung niên là giai đoạn mà sự cân bằng trở thành giá trị quý nhất. Đó là cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa mưu sinh và tận hưởng, giữa kỳ vọng và thực tế.

Một người trung niên biết giữ sự cân bằng thường tỏa ra năng lượng an yên, khiến con cái tôn trọng, bạn bè quý mến và đồng nghiệp tin tưởng. Ngược lại, một người thường xuyên than nghèo, than khổ chỉ cho thấy họ chưa thực sự trưởng thành. Và sự thật phũ phàng là chẳng ai muốn gắn bó lâu dài với một người luôn mang theo năng lượng tiêu cực.

Không phải là giả dối mà là chọn 1 phong cách sống

Trong một xã hội nhiều biến động, không ít người trung niên rơi vào cảnh khó khăn vì mất việc, thất nghiệp hoặc kinh doanh thất bại. Điều đó có thể hiểu được.

Nhưng mất giá trị trong mắt người khác không phải vì nghèo, mà vì cách phơi bày cái nghèo ấy quá dễ dãi. Khi viết một dòng trạng thái than thở, liệu có ai đến tận nhà giúp đỡ? Gần như là không. Nhưng sẽ có những lời bàn tán lặng lẽ phía sau, kiểu như: “Ngoài 40 rồi mà vẫn kêu ca, thật chẳng ra sao"...

Trung niên càng nên tránh sự phán xét của đám đông, vì lúc này bạn không còn nhiều thời gian để thử sai như tuổi 20.

Mỗi bước đi, mỗi quyết định đều gắn liền với trách nhiệm gia đình và con cái. Một sơ suất nhỏ trong hình ảnh cá nhân cũng có thể khiến cơ hội nghề nghiệp trôi qua, khiến con cái mặc cảm và gia đình thêm áp lực. Những lời đánh giá trên mạng thường bắt đầu từ những điều tưởng như vô hại: một dòng trạng thái than thở, một câu chia sẻ mệt mỏi, một tấm ảnh kèm lời bi quan.

Tất cả đều có thể trở thành “mồi lửa” cho những cuộc bàn tán. Và khi đám đông đã bắt đầu phán xét, người khổ sở nhất chính là bạn.Một người trung niên khôn ngoan sẽ biết rằng thay vì tìm kiếm sự đồng cảm trên mạng, hãy tìm sự bình an trong chính mình.

Trước hết, hãy giữ khoảng riêng tư. Không ai bắt bạn phải công khai mọi điều, và mạng xã hội cũng không bắt buộc phải là nơi để giải toả. Nếu cần chia sẻ, hãy chọn vài người bạn thân hoặc tham gia các câu lạc bộ. Kế đến, hãy đặt giới hạn sử dụng mạng xã hội. Đời sống thật luôn có giá trị hơn đời sống ảo.

Việc nuôi dưỡng một thú vui cá nhân như đọc sách, làm vườn, học nhạc cụ hay nấu ăn sẽ giúp tâm trí nhẹ nhàng và cảm thấy mình giàu có theo một cách khác. Một bí quyết nhỏ nhưng hữu ích là thực hành biết ơn.

Thời gian dành cho những người thật sự quan trọng sẽ có giá trị hơn nhiều.

Người ta không kỳ vọng một người trung niên phải giàu có vượt bậc, nhưng chắc chắn mong thấy ở họ sự điềm tĩnh, trưởng thành và tự tin. Một hình ảnh đẹp ở tuổi này không nằm ở số dư tài khoản, mà ở cách họ giữ cho đời sống mình không ồn ào, không bị chi phối bởi sự đánh giá của người khác, luôn cân bằng và có phẩm giá.