Sống đạo

Tránh 5 kiểu hiếu thảo 'gương gạo' để cha mẹ cảm thấy an lòng

Thay vì quá cường điệu, hãy quan tâm đúng cách, để cha mẹ cảm nhận sự yêu thương chân thành mà không bị áp lực hay đè nặng.

Theo Minh Châu/Người đưa tin

Người xưa có câu: "Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ". Khi về già, tâm lý của cha mẹ thường trở nên nhạy cảm và phức tạp hơn. Họ khao khát sự quan tâm, nhưng đồng thời lại sợ mình trở thành gánh nặng.

Nếu bạn đang yêu thương cha mẹ theo 5 cách dưới đây, hãy chậm lại một chút để suy ngẫm, bởi rất có thể thứ bạn trao đi là "sự hy sinh", nhưng thứ cha mẹ nhận lại là "nỗi dằn vặt".

1. Hiếu thảo kiểu "Tử vì đạo": Hy sinh hạnh phúc cá nhân để phụng dưỡng

Đây là kiểu báo hiếu khiến cha mẹ đau lòng nhất. Người con vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho cha mẹ mà gạt bỏ hạnh phúc riêng: không dám kết hôn, không dám đi làm xa để phát triển sự nghiệp, sống tằn tiện khắc khổ để dồn tiền mua thuốc bổ cho cha mẹ...

Tại sao cha mẹ sợ? Không có người cha, người mẹ nào lại muốn hạnh phúc của mình được đánh đổi bằng tương lai của con cái. Khi thấy con vì mình mà lỡ dở thanh xuân, sống khổ sở, cha mẹ sẽ rơi vào cảm giác mặc cảm tội lỗi sâu sắc. Họ sẽ tự trách mình là "kẻ ngáng đường", là nguyên nhân khiến cuộc đời con không trọn vẹn. Món quà hiếu thảo này quá nặng, cha mẹ thực sự không "gánh" nổi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Hiếu thảo kiểu "Quản ngục": Chăm sóc hay kiểm soát?

Xuất phát từ lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của cha mẹ, nhiều người con đảo ngược vai trò, trở thành người ra lệnh. "Mẹ không được ăn cái này", "Bố không được đi ra chỗ kia", "Ông bà không được chơi với người đó"... Thậm chí, nhiều gia đình lắp camera khắp nhà để giám sát nhất cử nhất động của ông bà.

Tại sao cha mẹ sợ? Người già sợ nhất là cảm giác mình vô dụng và mất tự do. Sự kiểm soát thái quá dưới danh nghĩa "hiếu thảo" khiến họ cảm thấy mình bị tước đoạt quyền làm người lớn, bị đối xử như những đứa trẻ không biết gì. Cảm giác bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt, bí bách.

3. Hiếu thảo kiểu "Trưng bày": Vật chất lấn át sự thấu hiểu

Con cái đi làm xa, bận rộn, cố gắng bù đắp cho cha mẹ bằng những món quà đắt tiền. Mua yến sào, nhân sâm tiền triệu (dù cha mẹ không dùng được do bệnh lý), sắm sửa thiết bị hiện đại chất đống trong kho. Tệ hơn, có những người con vì sĩ diện với họ hàng mà vay mượn nợ nần để tổ chức lễ mừng thọ linh đình hay xây nhà to ở quê.

Tại sao cha mẹ sợ? Người già thường xót của. Thấy con tiêu tiền hoang phí vào những thứ không thiết thực, họ không thấy vui mà chỉ thấy tiếc. Nhưng nỗi sợ lớn hơn cả là sợ con mang nợ. Biết con cái vì "làm màu" cho mình nở mày nở mặt mà sau lưng phải nai lưng trả nợ, cha mẹ sẽ mất ăn mất ngủ, huyết áp tăng cao hơn cả lúc chưa nhận quà.

4. Hiếu thảo kiểu "Ganh đua": Biến cha mẹ thành chiến tích

Điều này thường xảy ra ở những gia đình đông con. Sự hiếu thảo biến tướng thành cuộc đua ngầm: Ai biếu bố mẹ nhiều tiền hơn, ai mua quà xịn hơn, ai đón bố mẹ về chăm sóc tốt hơn... Những cuộc tranh cãi về việc chia lịch phụng dưỡng, tị nạnh ai bỏ công ai bỏ của diễn ra ngay trước mặt cha mẹ.

Tại sao cha mẹ sợ? Tài sản quý giá nhất của cha mẹ không phải là tiền bạc của các con, mà là sự hòa thuận của anh em trong nhà (huynh đệ tương thân). Khi thấy các con vì mình mà xích mích, so bì, "bát đũa xô lệch", cha mẹ sẽ cảm thấy mình là nguồn cơn của sự bất hòa. Nỗi đau này còn lớn hơn gấp vạn lần niềm vui được phụng dưỡng.

5. Hiếu thảo kiểu "Nhu nhược": Gọi dạ bảo vâng một cách mù quáng

Con cái quá ngoan ngoãn, nhất nhất nghe theo lời cha mẹ sắp đặt dù bản thân đã trưởng thành. Từ chuyện chọn vợ gả chồng, chọn nghề nghiệp đến cách nuôi dạy con cái (cháu của ông bà), người con đều không dám có chính kiến vì sợ cha mẹ buồn.

Tại sao cha mẹ sợ? Bề ngoài có thể cha mẹ hài lòng vì con ngoan, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ luôn canh cánh một nỗi lo: "Sự yếu đuối này sẽ hại con". Cha mẹ không thể sống đời ở kiếp để che chở con mãi. Thấy con thiếu bản lĩnh, không thể tự đứng trên đôi chân mình, cha mẹ dù nhắm mắt xuôi tay cũng không thể yên lòng.

Lời kết

Hiếu thảo không cần phải đao to búa lớn, cũng không cần phải hy sinh cực đoan. Một người con hiếu thảo thực sự là người biết sống tốt cuộc đời của mình để cha mẹ yên tâm, biết giữ hòa khí gia đình để cha mẹ ấm lòng, và biết quan tâm dựa trên sự lắng nghe nhu cầu thực sự của cha mẹ.

Đừng để lòng hiếu thảo trở thành gánh nặng. Hãy để nó là niềm vui, là sự sẻ chia nhẹ nhàng và ấm áp nhất trong những năm tháng xế chiều của mẹ cha.

