3 thứ để sống hạnh phúc, đơn giản nhưng không dễ có

Ở tuổi 55, sau nhiều va vấp của công việc, gia đình và sức khỏe, ông Lý nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc có thêm bao nhiêu, mà ở ba điều tưởng chừng đơn giản.

Ở tuổi 55, ông Lý Minh (Giang Tô, Trung Quốc) không còn chạy theo những mục tiêu lớn lao như thời trung niên. Sau hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực cơ khí, trải qua đủ thăng trầm của sự nghiệp, gia đình và sức khỏe, ông cho rằng hạnh phúc không nằm ở những thứ quá xa vời. Điều khó nhất hóa ra lại là giữ được những thứ tưởng chừng rất đơn giản.

“Người ta thường nghĩ đến tuổi này, tôi sẽ tiếc nuối vì chưa đủ giàu hay chưa đủ thành công. Nhưng không. Tôi chỉ tiếc vì đã mất quá nhiều năm để hiểu ra ba điều cơ bản để sống hạnh phúc,” ông Lý nói.

Thứ nhất: Một cơ thể đủ khỏe để sống độc lập

Ở tuổi 40, ông Lý từng coi sức khỏe là thứ hiển nhiên. Lịch làm việc dày đặc, những bữa ăn qua loa, các cuộc tiếp khách kéo dài đến đêm khuya khiến ông thường xuyên mất ngủ. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi ông nhập viện vì biến chứng huyết áp cao.

“Nằm trên giường bệnh, tôi nhận ra: nếu không tự đi được, không tự ăn được, thì mọi kế hoạch, mọi ước mơ đều vô nghĩa,” ông chia sẻ.

Từ đó, ông bắt đầu thay đổi lối sống: dậy sớm đi bộ, ăn uống điều độ, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn. Không tập luyện để trẻ lại, ông tập để duy trì khả năng tự chăm sóc bản thân.

Theo ông Lý, hạnh phúc ở tuổi 55 không phải là khỏe mạnh vượt trội, mà là không trở thành gánh nặng cho người khác. “Chỉ cần còn đủ sức để tự quyết định cuộc sống của mình, bạn đã may mắn hơn rất nhiều người”, cụ ông chia sẻ.

Thứ hai: Một gia đình đủ yên ổn, không cần hoàn hảo

Trong nhiều năm, ông Lý từng áp đặt kỳ vọng lớn lên vợ con. Chính điều đó khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.

Chỉ đến khi con trai ông quyết định không theo ngành kỹ thuật như mong muốn, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông mới nhận ra mình đã đánh đổi sự yên ổn lấy những tiêu chuẩn do xã hội đặt ra.

“Gia đình không phải nơi để chứng minh ai đúng ai sai, mà là nơi để mỗi người được sống là chính mình”, ông nói.

Ảnh minh hoạ

Ở tuổi 55, ông chấp nhận con cái có lựa chọn riêng, vợ chồng có lúc bất đồng, nhưng vẫn tôn trọng và lắng nghe nhau. Những bữa cơm không cần đầy đủ món, chỉ cần đủ người và đủ sự thoải mái. Với ông Lý, đó mới là nền tảng quan trọng của hạnh phúc lâu dài.

Thứ ba: Một tâm thế biết buông bớt

Theo ông Lý điều khó nhất là học cách buông bỏ. Đó là buông so sánh, buông kỳ vọng quá mức, buông cả những tiếc nuối không thể thay đổi.

“Ở tuổi 55, tôi hiểu rằng không phải ai cố gắng cũng đạt được điều mình muốn. Và điều đó không đồng nghĩa với thất bại,” ông chia sẻ.

Ông thôi so mình với bạn bè cùng trang lứa đã nghỉ hưu sớm hay sở hữu nhiều tài sản hơn. Thay vào đó, ông tập trung vào những điều trong tầm kiểm soát: sức khỏe, mối quan hệ, nhịp sống hằng ngày.

Theo ông, hạnh phúc không đến từ việc có thêm, mà từ việc bớt đi những gánh nặng vô hình trong suy nghĩ.

Ba điều ông Lý nghiệm ra nghe qua có vẻ đơn giản. Nhưng để có được, nhiều người phải trả giá bằng thời gian, trải nghiệm và cả những sai lầm.

“Giá như tôi hiểu điều này sớm hơn 10 năm. Nhưng ở tuổi nào hiểu ra, vẫn tốt hơn là không bao giờ”, ông Lý nói.

Ở tuổi 55, hạnh phúc với ông không còn là đích đến xa xôi, mà là cảm giác bình thản mỗi sáng thức dậy, biết rằng mình đang sống một cuộc đời vừa vặn với chính mình.