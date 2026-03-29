Kho tri thức

Tu viện nghìn năm tuổi đầy huyền thoại, nhiều vị vua yên nghỉ

Nằm giữa vùng nông thôn yên bình của Tây Ban Nha, tu viện Poblet là một công trình lịch sử mang vẻ đẹp cổ kính và đầy huyền bí.

T.B (tổng hợp)
Một trong những tu viện lớn nhất châu Âu. Tu viện Poblet là một trong những quần thể tu viện rộng lớn và được bảo tồn tốt nhất châu Âu, với hệ thống tường thành, sân trong và các công trình kiến trúc đồ sộ. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc Gothic đầy ấn tượng. Tu viện nổi bật với phong cách kiến trúc Gothic kết hợp Romanesque, thể hiện qua nhà thờ lớn, mái vòm cao và các hành lang đá mang vẻ đẹp uy nghiêm. Ảnh: Pinterest.
Trung tâm của dòng Xitô tại Tây Ban Nha. Tu viện thuộc dòng Xitô (Cistercian), một nhánh cải cách của Kitô giáo nổi tiếng với lối sống khổ hạnh, đề cao lao động và đời sống tinh thần. Ảnh: Pinterest.
Nơi an nghỉ của các vị vua Aragon. Poblet từng là nơi chôn cất của nhiều vị vua thuộc Vương triều Aragon, biến nơi đây thành một khu lăng mộ hoàng gia quan trọng trong lịch sử Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest.
Từng bị bỏ hoang trong lịch sử. Vào thế kỷ 19, Poblet bị tàn phá và bỏ hoang do các biến động chính trị, trước khi được phục hồi và tái sử dụng vào thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.
Vẫn còn các tu sĩ sinh sống. Ngày nay, Poblet không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi sinh hoạt của các tu sĩ dòng Xitô, duy trì đời sống tu hành truyền thống giữa không gian cổ kính. Ảnh: Pinterest.
Không gian tĩnh lặng hiếm có. Ẩn mình giữa thiên nhiên, tu viện mang lại cảm giác yên bình và tách biệt, thu hút du khách tìm kiếm sự tĩnh tâm và trải nghiệm văn hóa tâm linh. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1991, Poblet được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử, kiến trúc và tôn giáo đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Bài liên quan

