Giải mã

Tử vi tuần mới (6 - 12/10): 3 con giáp hưởng lộc trời ban

Bước sang tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán có vận trình sự nghiệp khá thuận lợi và có thể hưởng lộc trời ban, tài lộc dư dả.

Tuổi Dần. Trong tuần mới, con giáp này kiên trì, nhẫn nại nên có thể vượt qua khó khăn, thử thách lớn. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, chỉ dẫn đúng thời điểm, người tuổi Dần có thể đạt được thành tựu lớn, tiền đồ rộng mở.
Về tài vận, tuổi Dần làm công ăn lương sẽ có nguồn thu nhập ổn định cộng thêm khoản thưởng hiệu suất. Nhờ các dự án kinh doanh hoặc đầu tư, con giáp này có thể thu về lợi nhuận khổng lồ. Với của cải dư giả, người tuổi Dần có thể sống sung túc và thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.
Về tình cảm, người tuổi Dần học cách kiềm chế cái tôi, mở rộng quan hệ, kết giao với nhiều người. Những mối quan hệ này có thể giúp ích rất nhiều cho cuộc sống cũng như công việc sau này. Chuyện yêu đương có tiến triển lớn.
Tuổi Ngọ. Trong 7 ngày tới, con giáp này có năng lực, tư duy sáng tạo và quyết đoán sẽ có cơ hội được lãnh đạo chú ý đến và giao cho nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, tuổi Ngọ hãy biết cách tận dụng để phát triển, vươn lên dẫn đầu.
Người tuổi Ngọ có thể ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng nguồn khách hàng giúp tăng doanh số bán hàng hoặc doanh thu của công ty. Đặc biệt, con giáp này được thần Tài ban lộc, tài sản liên tục tăng thêm.
Tuổi Ngọ kết giao bạn bè rộng rãi và biết cách đưa các mối quan hệ vào chiều sâu. Mối quan hệ với gia đình, bạn bè khá tốt đẹp. Con giáp này dành nhiều thời gian vun đắp tình yêu đôi lứa để sớm "đơm hoa kết trái".
Tuổi Hợi. Trong tuần mới, con giáp này lên kế hoạch tỉ mỉ, chú ý từng chi tiết nhỏ và làm việc theo đúng quy tắc. Những điều này giúp người tuổi Hợi có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn kế hoạch đề ra.
Về tài lộc, tuổi Hợi gặp vận may lớn khi những dự án đầu tư trước đó có tín hiệu khả quan. Con giáp này hãy chọn đúng thời điểm để rút cả vốn lẫn lãi. Những nguồn thu nhập lớn giúp tuổi Hợi sống thoải mái và có thể hỗ trợ tài chính cho người thân.
Người tuổi Hợi có thể nhận được nhiều tin vui trong tuần mới như nhận nhà mới hoặc dự tiệc khai trương, thiệp mời đám cưới... của người thân hoặc bạn bè. Con giáp này và người yêu ngày càng gắn bó thân thiết và tin tưởng lẫn nhau. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!
