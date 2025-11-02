Tử vi tuần mới (3 - 9/11): 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió

Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán sẽ bước lên đỉnh cao mới, sự nghiệp thăng tiến, được quý nhân giúp đỡ và cuộc sống với nhiều màu sắc rực rỡ.