Sang tháng 11 tiền bạc ùn ùn kéo đến, 5 con giáp nới ví không kịp

Giải mã

Sang tháng 11 tiền bạc ùn ùn kéo đến, 5 con giáp nới ví không kịp

Những ngày đầu tháng 11 đánh dấu khởi đầu vận may cho 5 con giáp được “Thần Tài gõ cửa” bất ngờ - tiền từ công việc, đầu tư và phụ thu ùn ùn kéo tới.

1. Tuổi Sửu: Chăm chỉ tích lũy, tiền phụ "nhân đôi" vững chắc: Người tuổi Sửu trời sinh đã mang "tấm lọc đáng tin cậy", làm gì cũng chắc chắn, từ tốn, giống như ánh mặt trời ấm áp của tháng 11: Không rực rỡ nhưng hậu vận lại vô cùng bền bỉ. Vận may tiền tài bất ngờ tháng này gần như "đo ni đóng giày" cho sự kiên trì dài hạn của họ.
Cơ hội trúng thưởng, tiền từ trên trời rơi xuống còn bất ngờ hơn: Công ty tổng kết cuối năm, "sáng kiến tiết kiệm năng lượng cho kho hàng" mà bạn đề xuất trước đó giúp công ty tiết kiệm kha khá chi phí. Ông chủ vui vẻ quyết định trao thẳng một khoản "tiền thưởng tiết kiệm năng lượng" riêng.
Thậm chí, khi khu chung cư bầu "đại diện chủ nhà", vì bình thường bạn nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm nhận chuyển phát nhanh nên được bầu chọn, và nghiễm nhiên có thêm một khoản "phụ cấp đi lại" nho nhỏ.
Tuy nhiên, người tuổi Sửu cần lưu ý, đừng quá cố chấp với "khuôn mẫu cố định", những công việc làm thêm mới lạ mà bạn bè giới thiệu, hãy thử sức xem sao, biết đâu lại có thêm bất ngờ lớn! Tháng 11 này, người tuổi Sửu dựa vào sự cần cù tích lũy vận may, tiền bạc phụ kiếm được vừa ổn định lại vừa nhiều.
2. Tuổi Thìn: Bản lĩnh chiêu tài, tiền bất ngờ "từ trời rơi xuống": Người tuổi Thìn luôn mang trong mình "tầm nhìn lớn", dám nghĩ dám làm, và vận may tiền bạc tháng 11 này cũng giống như bản lĩnh của họ: Đến mạnh mẽ và rất đột ngột. Cơ hội tiền bạc bất ngờ, trúng thưởng, đầu tư thắng đậm được nắm bắt chắc chắn.
Về tiền tài từ công việc phụ cũng thuận buồm xuôi gió: "Kinh nghiệm quản lý" bạn chia sẻ trên một diễn đàn ngành, được một tổ chức đào tạo để mắt đến và mời làm "giảng viên khách mời".
Thù lao cho một buổi giảng còn nhiều hơn lương cả tuần đi làm chính thức. Thậm chí, nhờ việc giúp công ty tìm kiếm "địa điểm tổ chức tiệc cuối năm", sếp thấy bạn đàm phán được mức giá quá hời nên đã thưởng thêm một khoản "tiền hoa hồng đối ngoại" đặc biệt.
Nhưng người tuổi Thìn đừng quá vội vàng: Trước khi đầu tư lớn cần kiểm tra rõ ràng giấy tờ, đừng để "lợi nhuận cao" làm choáng váng đầu óc! Tháng 11 này, người tuổi Thìn có bản lĩnh kết hợp với vận may, tiền bạc bất ngờ và tiền phụ kiếm được mềm cả tay.
3. Tuổi Ngọ: Năng động thu hút, tiền phụ "tự tìm đến cửa": Người tuổi Ngọ tràn đầy sức sống, vòng tròn giao tiếp của họ cứ "lăn như quả cầu tuyết" ngày càng mở rộng, và tiền bạc phụ trợ tháng 11 này lại ẩn chứa toàn bộ trong các mối quan hệ này!
Đi dạo phố tiện tay điền vào "phiếu khảo sát", không ngờ trúng ngay "voucher ăn uống trị giá hàng trăm ngàn", coi như bữa ăn đó được miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ cần lưu ý: Đừng vì "quá bận rộn" mà làm việc cẩu thả, dù là việc phụ hay giúp đỡ, làm việc nghiêm túc mới giữ được vận may lâu dài!
Tháng 11 này, người tuổi Ngọ dựa vào sự năng động tích lũy mối quan hệ, tiền phụ tự động tìm đến tận cửa.
4. Tuổi Thân: Thông minh chớp lấy, tiền bất ngờ "đi vòng qua" cũng phải vào túi: Người tuổi Thân có đầu óc quay nhanh hơn bất kỳ ai, luôn tìm ra được con đường kiếm tiền từ những nơi tưởng chừng không đáng kể, vận may tiền bạc bất ngờ và tiền phụ trợ tháng 11 này xứng đáng được gọi là "giải thưởng thông minh"!
Cơ hội trúng thưởng, tiền từ trên trời rơi xuống cũng rất "ngẫu nhiên": Bạn giúp đồng nghiệp giành "vé xem ca nhạc", không ngờ lại may mắn giành được "vé đôi liền kề", được người hâm mộ mua lại với giá cao, lãi ròng kiếm được "hơn một triệu hai". Chiếc điện thoại cũ trong nhà bạn định đổi lấy chậu cây cảnh, tháng 11 kiểm tra giá thu mua lại, bất ngờ có giá cao hơn dự kiến gấp ba lần.
Nhưng người tuổi Thân đừng quá nóng vội: Đừng nhận quá nhiều việc cùng một lúc, tập trung làm tốt một việc mới kiếm tiền được ổn định! Tháng 11 này, người tuổi Thân dựa vào sự nhanh trí chớp lấy cơ hội, vận may tiền bạc tốt đến mức không thể ngăn cản.
5. Tuổi Mùi: Ôn hòa thu hút, tiền phụ "ấm lòng" nhờ quý nhân: Người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, tiền phụ trợ tháng 11 này hoàn toàn là "quà tặng tình cảm" từ người khác!
Tiền bất ngờ lại ẩn giấu trong cuộc sống hàng ngày: Dọn dẹp tủ quần áo phát hiện ra chiếc khăn quàng cổ cũ, được một người bạn làm đồ thời trang cũ để mắt đến, nói là phiên bản cổ điển hiếm có, bán được hơn ba trăm ngàn.
Trong buổi bốc thăm trà chiều của công ty, bạn may mắn trúng phiếu cà phê miễn phí cả năm, coi như đã tiết kiệm được một khoản chi tiêu không nhỏ. (*Thông tin mang tính chiêm nghiệm).
#tài lộc #con giáp #12 con giáp

