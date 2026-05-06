Từ trái cây bình dân quả roi Việt Nam trở thành mặt hàng xuất khẩu cao cấp

Tại thị trường trong nước, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam Bộ, quả roi (còn được gọi là quả mận) là loại trái cây có nguồn cung cực kỳ dồi dào nhờ đặc tính dễ canh tác và năng suất cao. Vào chính vụ, sản lượng dư thừa khiến giá thành loại quả này duy trì ở mức thấp, thậm chí xảy ra tình trạng quả chín rụng hàng loạt tại vườn mà không có người thu hái. Tuy nhiên, trái ngược với sự phổ biến và mức giá bình dân trong nước, quả mận khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế lại trở thành mặt hàng cao cấp với mức giá đắt đỏ.

Tại thị trường trong nước, quả roi được xếp vào nhóm trái cây có mức giá tiếp cận phổ thông, dao động trung bình từ 20.000-50.000 đồng/kg tùy theo mùa vụ và chất lượng điểm bán. Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ rệt ở các dòng phân khúc cao cấp hơn. Cụ thể, các giống chất lượng cao như mận An Phước, roi đỏ miền Tây hay roi xanh không hạt thường giữ mức giá ổn định từ 60.000 đồng/kg và có thể chạm mốc 120.000 đồng/kg vào thời điểm đầu vụ hoặc tại các cửa hàng trái cây sạch.

Quả roi trở thành mặt hàng xuất khẩu giá trị cao và tiềm năng thị trường quốc tế lớn.

Trái ngược với sự phổ biến và mức giá bình dân nội địa, quả roi khi vươn ra thị trường quốc tế lại trở thành mặt hàng xa xỉ. Tại các siêu thị ở Singapore và Hong Kong, loại quả này được niêm yết ở mức từ 75.000-190.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại một số đô thị lớn ở phía Bắc Trung Quốc, giá bán lẻ có thời điểm đạt ngưỡng 300.000-350.000 đồng/kg. Sự chênh lệch gấp 3-7 lần so với giá gốc tại vườn đã phản ánh tiềm năng kinh tế rất lớn của loại nông sản này khi đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

Tuy nhiên, việc vận chuyển và bảo quản roi không hề dễ. Sau khi thu hoạch và đặc biệt là khi vận chuyển, chúng thường dễ bị héo hoặc hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm trước khi tới tay người tiêu dùng.

Nếu sử dụng chất bảo quản sẽ tiềm ẩn những mối nguy hại cho sức khỏe. Còn nếu sử dụng các biện pháp bảo quản đặc biệt sẽ cần đến công nghệ cao và rất tốn kém chi phí. Chính yếu tố này đã đẩy giá roi xuất khẩu tăng vọt. Hiện tại, giá roi ở nhiều thị trường đã đắt gấp 6 lần nếu so với mức giá tại Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng, quả roi thậm chí được coi là “vua trái cây” nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Với thành phần chứa hơn 90% là nước, loại quả này là nguồn cấp ẩm tự nhiên hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa nhờ lượng chất xơ dồi dào. Đặc biệt, quả roi chứa hàm lượng Vitamin C và Vitamin A đáng kể, giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện thị lực. Ngoài ra, sự hiện diện của các hợp chất chống oxy hóa và khoáng chất như kali, canxi trong quả roi còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ hệ tim mạch, phù hợp với chế độ ăn uống. Do đó, loại quả này trở nên rất được ưa chuộng tại các thị trường quốc tế đòi hỏi tiêu chuẩn cao về sức khỏe.

Từ một loại quả bình dân, quả roi đang dần khẳng định giá trị kinh tế mới nếu được đầu tư bài bản về giống, công nghệ bảo quản và đẩy mạnh xuất khẩu. Với lợi thế về khí hậu và vùng trồng rộng lớn, loại trái cây này còn rất nhiều tiềm năng để bứt phá và nâng cao giá trị trong thời gian tới.