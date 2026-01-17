CSGT Hà Nội tuần tra, bảo đảm trật tự chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Những ngày này, CSGT Hà Nội đang làm việc khẩn trương, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

CSGT bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Ảnh QĐND

Các phương án được nghiên cứu kỹ lưỡng, sát thực tiễn, bao quát toàn bộ các tuyến, khu vực và mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Đơn vị huy động tối đa quân số, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực quân số, bảo đảm lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Trước mỗi ca công tác, việc kiểm tra quân số, vũ khí, công cụ hỗ trợ, điều lệnh Công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm cá nhân, chấp hành nghiêm điều lệnh, mệnh lệnh công tác và quy trình nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh, trật tự, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo kế hoạch đã xây dựng, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 được triển khai tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm khép kín địa bàn. Trọng tâm là các tuyến giao thông huyết mạch như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, khu vực bến xe Mỹ Đình và các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng. Việc xử lý được thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời thể hiện rõ bản lĩnh, tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Một trường hợp khi phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ có ý bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị ngăn chặn.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông. Các tuyến phân luồng, dẫn đoàn và khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội được xây dựng sơ đồ chi tiết, khoa học.

Thông qua hệ thống camera AI và các kênh thông tin liên lạc, mọi biến động giao thông đều được theo dõi, phân tích liên tục, giúp lực lượng chức năng kịp thời điều chỉnh phương án, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần giữ vững giao thông an toàn, thông suốt.

Đội CSGT số 6 phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kiểm soát, điều hành giao thông.

Trung tá Phạm Hoài Nam - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CSGT trong giai đoạn này là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn bộ hoạt động của Đại hội, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của nhân dân.

Trung tá Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi thời điểm”.

Với tinh thần kỷ luật nghiêm, ý thức trách nhiệm cao và sự trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô đang nỗ lực từng giờ, từng ngày để giữ vững ổn định trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đi lạc được CSGT Hà Nội tìm giúp người thân