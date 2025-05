Hai anh em ruột rủ nhau dùng búa đi cướp tiệm vàng

Chỉ trong vòng chưa đầy 4h từ khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường An Phú Đông tiến hành truy xét, truy bắt đối tượng gây án là Lê Duy Đông (SN 2002; HKTT: tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ tại tỉnh Bình Dương) và Lê Duy Đạt (SN 1995; HKTT: tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ tại quận Gò Vấp) khi đang trên đường lẩn trốn.

Hai anh em ruột dùng búa đi cướp tiệm vàng Tại Cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng Đông và Đạt khai nhận là anh em ruột, do rơi vào tình trạng nợ nần với số tiền lớn nên đã chuẩn bị búa, phương tiện, đồng thời điều nghiên các cửa hàng, tiệm kinh doanh vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, các đối tượng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ tiệm vàng nên chưa lấy được tài sản. Hai anh em Lê Duy Đông và Lê Duy Đạt tại cơ quan công an Tại cơ quan điều tra, Đạt khai do Đông đầu tư trên mạng xã hội nên thua sạch tiền và rủ Đạt đi cướp tài sản. Đạt đồng ý và cùng Đông mang búa đến tiệm vàng ở Hóc Môn đập tủ cướp vàng. Do chủ tiệm tri hô nên người đập tủ bỏ chạy. Vợ chồng chủ tiệm khống chế, cả 2 giải vây cho nhau rồi tẩu thoát. Sau khi sự việc bất thành, cả 2 không dám về nhà trọ do lo sợ bị bắt. Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã bắt giữ anh em Đạt sau 5 giờ gây án.