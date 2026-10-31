Truy tố 31 bị can trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM), Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS).

Vụ án được điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong đó, bị can Bùi Thanh Bình (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung) bị đề nghị truy tố 3 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức”.

Bị can Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS), Đậu Văn Hùng (cựu Tổng giám đốc VNS) cùng một số bị can là cựu thành viên Hội đồng quản trị của VNS gồm: Đặng Thúc Kháng, Nguyên Minh Xuân và Lê Phú Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với hai cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung thực hiện dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Quá trình thực hiện dự án, bán quặng, mua than, các bị can là lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều sai phạm, có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, các bị can Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS, cùng các cựu thành viên Hội đồng quản trị gồm Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng đều biết giá gói thầu EPC của dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai ở mức 160 triệu USD là không có cơ sở. Hồ sơ chào giá của các nhà thầu khác do VNS, VTM thu thập có mức thấp hơn, nhưng các bị can không yêu cầu làm rõ... Các bị can vẫn đồng ý thông qua, ban hành nghị quyết phê duyệt giá gói thầu trước khi VTM lập, thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Các hành vi vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, trong hoạt động kinh doanh quặng sắt, Bùi Thanh Bình vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo nhân viên xây dựng giá bán thấp hơn giá thị trường, gây thất thoát tài sản nhà nước tính theo phần vốn góp của VNS tại VTM.