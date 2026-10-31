Nam sinh lớp 10 bàng hoàng kể lại giây phút bị bạn đánh

“Sau khi đánh em, Tr.Đ.M.H. đưa hộp đựng điện thoại lên bàn giáo viên rồi quay xuống tiếp tục đánh mạnh vào vùng tai trái của em…”, em L.Đ.N, bàng hoàng kể lại.

Chiều 31/10, trao đổi với PV, em L.Đ.N. (SN 2011, trú phường Thành Sen) học sinh lớp 10 - Trường Cao đẳng Nguyễn Du (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện em vẫn đang đau và ù tai.

Theo lời kể của em N., trong tiết học Toán vào sáng 29/10, lớp trưởng ngồi cạnh N. được giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn trong lớp. Tuy nhiên, khi lớp trưởng đi thu thì có ít bạn nộp điện thoại nên giáo viên nhờ bạn Tr.Đ.M.H. đi thu thay cho lớp trưởng. “Bạn H. hay phá nên các bạn trong lớp sợ phải làm theo”. L.Đ.N., nói.

Sau đó, Tr.Đ.M.H. cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của L.Đ.N., em lấy điện thoại ra, bỏ vào hộp đựng điện thoại rồi lại cầm lên để tắt thông báo. Lúc này, em bị bạn Tr.Đ.M.H. dùng hộp nhựa đánh vào đầu.

Nam sinh bị bạn đánh ngay trong lớp học.

“Sau khi đánh em, H. đưa hộp đựng điện thoại lên bàn giáo viên rồi quay xuống tiếp tục đánh vào vùng tai trái của em…”, em N, bàng hoàng kể lại.

Khi được hỏi về lời nói của H. trong lúc xảy ra sự việc, N. cho biết bạn không nói gì mà chỉ đánh em.

Như báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, ngày 29/10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị bạn đánh nhiều lần trong lớp học tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h15 cùng ngày, trong tiết Toán.

Em L.Đ.N đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi tan học trở về nhà, N. liên tục kêu đau và ù tai. Gia đình đưa em đi khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục thăm khám, điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, N. nhập viện khoảng 19h ngày 29/10 trong tình trạng ù tai trái sau khi bị đánh. Qua nội soi tai mũi họng và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán em bị thủng màng nhĩ trái. Bệnh nhân được điều trị nội khoa, theo dõi tại Khoa Tai mũi họng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.