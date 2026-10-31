Nam sinh ở Hà Tĩnh bị bạn cùng lớp đánh thủng màng nhỉ

Sau khi bị bạn đánh, em L.Đ.N., học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) được chẩn đoán bị thủng màng nhĩ trái và đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh vụ việc em L.Đ.N., học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nguyễn Du, bị bạn cùng lớp đánh trong giờ học.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh dùng hộp nhựa đánh vào đầu bạn, sau đó tát liên tiếp vào vùng tai của nạn nhân ngay trong lớp học.

Cụ thể, vào khoảng 10h15 ngày 29/10, một nam sinh mặc áo đen cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đến bàn đầu giữa dãy lớp, nam sinh này bất ngờ dùng chiếc hộp đánh mạnh vào đầu em N.

Em L.Đ.N. bị bạn đánh ngay trong lớp học.

Sau khi thu điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống lớp, dùng tay tát liên tiếp vào tai trái của N. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên dạy môn Toán và nhiều học sinh trong lớp.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, trưa ngày 29/10, sau khi đi học về, N. kêu đau và ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học buổi sáng. Đến chiều, gia đình đưa N. đến cơ sở y tế thăm khám.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nam sinh nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua thăm khám chuyên khoa tai mũi họng và các kiểm tra cần thiết, bác sĩ chẩn đoán em bị thủng màng nhĩ trái và đang được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.