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Xã hội

Bảo vệ mẹ, nam thanh niên chém người trọng thương

Chứng kiến mẹ mình xô xát với ông L.H.D, Trương Quang Viên (Hà Tĩnh) bất ngờ lấy dao chém ông D., khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 35%.

Hạo Nhiên

Ngày 31/10, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Quang Viên về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào khoảng 22h22 ngày 28/6/2026, tại nhà ông Nguyễn Văn Hiếu (tổ dân phố Tân Long, phường Vũng Áng), do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, ông L.H.D (SN 1975) xảy ra cãi vã, xô xát với bà Nguyễn Thị Lý (SN 1981, cùng sinh sống với ông Hiếu).

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Đối tượng Trương Quang Viên tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Chứng kiến sự việc, Trương Quang Viên (con trai bà Lý) đã lấy dao chém ông D., khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 35%.

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, con dao Viên sử dụng thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm video chú dùng dao đâm cháu do mâu thuẫn đất đai.
#Trương Quang Viên #Công an #Hà Tĩnh #khởi tố #chém người #trọng thương

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