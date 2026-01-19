Hà Nội

Google đưa AI vào Gmail, email sắp thay đổi mãi mãi

Số hóa

Google đưa AI vào Gmail, email sắp thay đổi mãi mãi

Google bắt đầu tích hợp AI tạo sinh vào Gmail, biến hộp thư đến thành trợ lý thông minh và có thể thay đổi cách hàng tỷ người dùng email mỗi ngày.

Thiên Trang (TH)
Google đang triển khai loạt công cụ AI mới cho Gmail, đánh dấu bước thay đổi lớn nhất của email trong nhiều thập kỷ.
Các tính năng này cho phép người dùng tìm email bằng câu hỏi tự nhiên, tóm tắt hội thoại và tự động gợi ý việc cần làm.
Điểm nhấn là AI Inbox, một hộp thư đến mới có khả năng tổng hợp thông tin quan trọng và giảm tình trạng quá tải email.
Google cũng mở miễn phí các công cụ như gợi ý trả lời cá nhân hóa, nút “Help Me Write” và tóm tắt email bằng AI.
Với người dùng trả phí từ 20 USD/tháng, Gmail bổ sung tìm kiếm email bằng câu hỏi và công cụ kiểm lỗi nâng cao.
Theo New York Times, AI Inbox giúp người dùng tập trung vào việc quan trọng thay vì lạc trong hàng trăm email quảng cáo.
Tuy nhiên, việc Gemini truy cập toàn bộ hộp thư làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và khả năng dữ liệu bị truy xuất.
Google khẳng định email không bị con người đọc hay dùng để huấn luyện AI, nhưng chuyên gia cảnh báo email vốn không hoàn toàn riêng tư.
Thiên Trang (TH)
#Google #Gmail #AI #email #tìm kiếm #tóm tắt

