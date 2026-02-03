Hà Nội

Trung Quốc biến tàn thuốc lá thành siêu tụ điện bền bỉ

Số hóa

Trung Quốc biến tàn thuốc lá thành siêu tụ điện bền bỉ

Các nhà khoa học Trung Quốc “hồi sinh” tàn thuốc lá thành siêu tụ điện, sạc 10.000 lần vẫn giữ 95% hiệu suất, mở lối cho năng lượng bền vững.

Thiên Trang (TH)
Tàn thuốc lá vốn là rác thải nguy hại đang được các nhà khoa học Trung Quốc biến thành vật liệu lưu trữ năng lượng giá trị cao.
Nhóm nghiên cứu Đại học Hà Nam đã tận dụng cellulose acetate trong đầu lọc thuốc để chế tạo điện cực cho siêu tụ điện hiệu suất cao.
Bằng quy trình cacbon hóa và nhiệt phân thủy nhiệt, chất thải được chuyển hóa thành carbon xốp nano với cấu trúc tổ ong ba chiều.
Vật liệu này sở hữu diện tích bề mặt cực lớn, giúp ion di chuyển nhanh và tăng hiệu quả sạc - xả.
Việc pha tạp nitơ và oxy còn cải thiện độ dẫn điện, nâng cao điện dung riêng của điện cực.
Kết quả thử nghiệm cho thấy siêu tụ điện giữ hơn 95% dung lượng sau 10.000 chu kỳ sạc, vượt xa nhiều pin thương mại.
Phát minh này kết hợp xử lý ô nhiễm môi trường với tạo giá trị công nghệ thực tiễn cho ngành năng lượng.
Từ rác thải độc hại, tàn thuốc lá có thể trở thành tài nguyên cho xe điện, lưới điện và thiết bị tiêu thụ năng lượng cao.
#tàn thuốc lá #siêu tụ điện #năng lượng bền vững #đại học Hà Nam #công nghệ xanh #pin

