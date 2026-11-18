Trong những ngày này, người dân Nghệ An cùng hòa mình vào Ngày hội Đại đoàn kết, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần gắn bó cộng đồng.

Những ngày tháng 11, khắp các khu dân cư, bản làng trên địa bàn tỉnh Nghệ An lại rộn ràng không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cờ hoa được trang hoàng tại nhà văn hóa, sân đình; những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và mâm cơm đoàn kết được người dân cùng nhau chuẩn bị, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng vui tươi, đầm ấm.

Cờ hoa được trang hoàng tại nhà văn hóa, sân đình; những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và mâm cơm đoàn kết được người dân cùng nhau chuẩn bị.

Rực rỡ sắc màu ngày hội

Từ vùng đồng bằng đến miền núi, biên giới, ngày hội không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu mà còn là cơ hội để những người con xa quê trở về, cùng bà con chia sẻ niềm vui, những câu chuyện đời thường và thành quả lao động sản xuất. Những cái bắt tay, lời thăm hỏi thân tình càng làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tới tặng quà, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn.

Tại bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn, không khí ngày hội càng thêm náo nhiệt với sự tham gia của người già, thanh niên và trẻ nhỏ. Những tiết mục văn nghệ do chính người dân và các em học sinh biểu diễn mang đến không khí gần gũi, ấm áp. Đặc biệt, sự tham gia giao lưu của lãnh đạo tỉnh cùng bà con qua những điệu múa sạp, múa lăm vông đã tạo nên hình ảnh thân tình, gắn kết giữa chính quyền và nhân dân vùng biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhảy sạp, múa lăm vông vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào vùng biên.

Ngày 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm. Tại đây, lãnh đạo tỉnh ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân, đồng thời chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Tây và khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với khu vực miền núi, biên giới thông qua các chương trình đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Thắt chặt tình đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương

Không chỉ là dịp giao lưu văn hóa, văn nghệ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn là thời điểm để mỗi khu dân cư nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa và những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tại khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm 2026, người dân tích cực tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các tuyến đường, ngõ phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xóm Hưng Lĩnh 2, xã Hưng Nguyên Nam.

Công tác an sinh xã hội, khuyến học cũng được quan tâm. Trong năm, khối có 378 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, trong đó có 2 học sinh giỏi cấp quốc gia và 4 học sinh giỏi cấp tỉnh. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai bằng nhiều hình thức, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, được kết tinh trong tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia, đùm bọc nhau trong cuộc sống. Đây cũng là nền tảng gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh để mỗi địa phương, mỗi khu dân cư vượt qua khó khăn và phát triển.

Tại những địa bàn miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ngày hội mang đến không gian văn hóa đa sắc màu. Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú nổi bật giữa sắc cờ hoa.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tinh thần đoàn kết không chỉ dừng lại ở không khí ngày hội mà cần được cụ thể hóa bằng ý thức, trách nhiệm và hành động thường xuyên của mỗi người dân. Qua đó, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của địa phương và toàn tỉnh.

Cùng chung quan điểm về phát huy sức mạnh cộng đồng, tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xóm Tây Thành, xã Vân Du ngày 16/11, ông Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh sức mạnh đoàn kết được vun đắp từ tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, cùng chia sẻ khó khăn và chung tay thực hiện những công việc chung của cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, tìm đầu ra cho sản phẩm, thực hiện giảm nghèo bền vững. Đồng thời, chú trọng chăm lo người cao tuổi, đầu tư cho giáo dục, giữ gìn môi trường và vận động người dân, những người con xa quê cùng chung sức xây dựng các công trình dân sinh.

Ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Lan tỏa bản sắc văn hóa, vun đắp sức mạnh cộng đồng

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An là sự kết hợp giữa gìn giữ các giá trị truyền thống và phát huy nét đẹp văn hóa trong đời sống hiện đại. Các hoạt động trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu ẩm thực truyền thống, giao lưu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, tổ chức trò chơi dân gian và biểu diễn văn nghệ quần chúng đã tạo nên không gian văn hóa gần gũi, giàu bản sắc.

Đặc biệt, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026 tại Nghệ An, với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”, diễn ra từ ngày 17 đến 24/11, góp phần tạo thêm không gian giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi địa phương một màu sắc nhưng chung một tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Từ những điệu múa truyền thống, lời ca tiếng hát đến những mâm cơm sum vầy, mỗi hoạt động trong ngày hội đều gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Chia sẻ niềm vui tại ngày hội, anh Nguyễn Văn Nam ở xã Kim Bảng, Nghệ An cho biết: “Năm nào đến dịp này, bà con trong khu dân cư cũng háo hức chuẩn bị văn nghệ, các hoạt động giao lưu và cùng nhau tổ chức bữa cơm đoàn kết. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, hỏi thăm nhau, thắt chặt tình cảm xóm giềng. Điều đáng quý là tinh thần đoàn kết không chỉ thể hiện trong ngày hội mà còn được duy trì trong cuộc sống hằng ngày. Khi gia đình nào gặp khó khăn, bà con đều sẵn lòng giúp đỡ; khi địa phương vận động xây dựng đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư hay phát triển kinh tế, mọi người đều tích cực hưởng ứng. Nhờ vậy, diện mạo quê hương ngày càng đổi thay, đời sống người dân cũng từng bước được nâng lên”.

Bữa cơm đại đoàn kết được tổ chức trong không khí đầm ấm, vui tươi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và con em xa quê về tham gia.

Có thể thấy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nghệ An. Từ mỗi khu dân cư, mỗi bản làng, tinh thần đoàn kết tiếp tục được vun đắp, trở thành nguồn lực quan trọng để nhân dân chung sức phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.