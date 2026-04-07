Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trục vớt nhiều cổ vật La Mã quý hiếm dưới đáy hồ ở Thụy Sĩ

Kho tri thức

Các thợ lặn đã trục vớt được nhiều hiện vật còn nguyên vẹn từ một con tàu La Mã 2.000 năm tuổi nằm dưới đáy hồ ở Thụy Sĩ.

Tâm Anh (TH)
Trong quá trình kiểm tra "sức khỏe" hệ sinh thái của các hồ và một số khu vực ngập nước ở Thụy Sĩ, các chuyên gia đã phát hiện một bóng đen kỳ lạ dưới đáy hồ Neuchâtel. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, họ tìm thấy rất nhiều hiện vật La Mã dường như bị thất lạc trong một vụ đắm tàu ​​xảy ra vào khoảng 2.000 năm trước. Ảnh: Octopus Foundation.
Các thợ lặn đã trục vớt được nhiều hiện vật từ xác tàu đắm trên bao gồm các bình amphora dùng để đựng dầu ô liu và rượu vang, các mảnh vỡ của xe ngựa, 2 thanh kiếm ngắn gọi là gladii, nhiều đồ gốm sứ như bát, đĩa, cốc... Điều này cho thấy con tàu có đội hộ tống vũ trang hoặc là một phần của quân đoàn đang trên đường bảo vệ biên giới của đế chế La Mã. Ảnh: Octopus Foundation.
Tổng cộng, các thợ lặn đã trục vớt được hàng trăm hiện vật từ con tàu đắm nằm dưới đáy hồ Neuchâtel. Tuy nhiên, những bí ẩn về con tàu này vẫn còn nhiều bí ẩn chờ đợi giới chuyên gia giải mã. Ảnh: Octopus Foundation.
Theo kết quả nghiên cứu bước đầu, nhiều đồ gốm sứ như bát, đĩa, cốc nằm rải rác dưới đáy hồ Neuchâtel có khả năng được sản xuất ngay tại địa phương. Ảnh: Octopus Foundation.
Các chuyên gia ấn tượng trước việc một số chiếc bình amphora dùng để đựng dầu ô liu và rượu vang, đồ dùng nhà bếp, các công cụ khác nhau và các bộ phận của yên cương và xe ngựa, bao gồm cả một bộ bánh xe "trong tình trạng bảo quản đáng kinh ngạc". Ảnh: Octopus Foundation.
Đặc biệt, 2 thanh kiếm được tìm thấy khiến các chuyên gia dành nhiều sự chú ý. Chúng là những thanh kiếm ngắn, được gọi là gladii. Trong đó, một thanh kiếm vẫn còn nằm trong vỏ kiếm bằng gỗ và kim loại. Ngoài ra, họ còn tìm thấy các vật dụng được lính lê dương La Mã sử ​​dụng, bao gồm một cái cuốc, một khóa thắt lưng và một chiếc fibula - loại trâm cài dùng để cố định quần áo. Ảnh: Jam Press/Octopus Foundation.
Các nhà nghiên cứu ước tính niên đại của xác tàu dựa trên 2 hiện vật là chiếc trâm cài áo và một tấm ván gỗ. Trâm cài áo không được sử dụng ở La Mã cổ đại cho đến thời trị vì của hoàng đế Tiberius (từ năm 14 đến năm 37 sau Công nguyên). Ảnh: Jam Press/Octopus Foundation.
Kết quả phân tích niên đại bằng phương pháp vòng cây trên tấm ván cho thấy hàng hóa trên tàu có niên đại ít nhất là vào năm 17 sau Công nguyên. Từ đây, các chuyên gia suy đoán con tàu có thể đã bị chìm trong khoảng thời gian từ năm 20 đến năm 50 sau Công nguyên. Ảnh: Jam Press/Octopus Foundation.
Các chuyên gia đưa ra giả thuyết con tàu trên có thể là tàu buôn dân sự được tàu quân sự hộ tống. Khả năng khác là con tàu đang chở hàng hóa cho các quân đoàn La Mã đóng dọc biên giới của đế chế này. Hiện chưa tìm thấy các mảnh vỡ của con tàu nên các nhà nghiên cứu mở rộng tìm kiếm vì cho rằng nó có thể đã chìm ở khu vực gần đó hoặc đã trôi dạt ra khu vực khác dưới đáy hồ Neuchâtel. Ảnh: Jam Press/Octopus Foundation.
GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT