Trình Quốc hội cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai

Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung dự thảo Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Sáng 12/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết, với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 100%).

Theo đó, chương trình kỳ họp thứ nhất bổ sung 4 nội dung để Quốc hội xem xét, thông qua bao gồm: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Đồng thời, điều chỉnh thời gian chương trình kỳ họp thứ nhất. Theo đó đợt 2 kỳ họp sẽ bắt đầu từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2026.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI dự kiến bế mạc vào chiều ngày 23/4/2026, thay vì sáng cùng ngày như chương trình cũ.