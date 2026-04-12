Trình Quốc hội cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai

Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung dự thảo Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Thiên Tuấn
Sáng 12/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết, với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 100%).

Theo đó, chương trình kỳ họp thứ nhất bổ sung 4 nội dung để Quốc hội xem xét, thông qua bao gồm: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Đồng thời, điều chỉnh thời gian chương trình kỳ họp thứ nhất. Theo đó đợt 2 kỳ họp sẽ bắt đầu từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2026.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI dự kiến bế mạc vào chiều ngày 23/4/2026, thay vì sáng cùng ngày như chương trình cũ.

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Thủ tướng nhấn mạnh, những tháng còn lại năm 2026 là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng.

Chiều 9/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

HOÀN THÀNH SỚM MỤC TIÊU XOÁ NHÀ TẠM, DỘT NÁT

Xem chi tiết

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Phải trao quyền mạnh để Hà Nội giải quyết các điểm nghẽn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng trên tinh thần phân cấp triệt để cho chính quyền thành phố.

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI dành nhiều thời gian thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

TRAO QUYỀN MẠNH ĐI ĐÔI VỚI KIỂM SOÁT CHẶT

Xem chi tiết

Chính trị

Đề xuất phân cấp triệt để cho Thủ đô trong quy hoạch đô thị, giao thông

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất HĐND thành phố Hà Nội có thẩm quyền quy định chính sách tái thiết đô thị; phát triển giao thông, vận tải...

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

PHÂN QUYỀN TỐI ĐA, TOÀN DIỆN CHO PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, GIAO THÔNG

Xem chi tiết

