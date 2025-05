Triệu hồi gần 500.000 xe Volvo vì camera lùi lỗi

Volvo dính lệnh triệu hồi tới 453.824 chiếc tại Việt Nam Các mẫu xe Volvo tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi gồm: C40, S60, S90, V60, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90, được sản xuất trong giai đoạn 2021-2025.

Video: Đánh giá xe điện Volvo EC40 tại Việt Nam.

Volvo vừa công bố triệu hồi xe và chiến dịch khắc phục kỹ thuật quy mô lớn nhất trong năm 2025, liên quan đến gần 454.000 xe trên toàn cầu. Đây là một bước đi chủ động từ nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn giao thông quốc tế. Theo thông tin chính thức, Volvo sẽ tiến hành cập nhật phần mềm cho 413.151 xe tại thị trường ôtô Mỹ và 40.673 xe tại thị trường Canada do phát hiện lỗi liên quan đến hệ thống hiển thị hình ảnh camera lùi.