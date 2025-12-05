Hà Nội

Giải mã

Trạm Vũ trụ Quốc tế lần đầu sử dụng tất cả các cổng ghép nối

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sử dụng tất cả 8 cổng ghép nối, phục vụ cả tàu chở người và chở hàng.

Trong thông báo ngày 1/12, các quan chức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết toàn bộ 8 cổng ghép nối của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đều đã được sử dụng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ISS vận hành hết công suất. Ảnh: NASA.
Trong thông báo ngày 1/12, các quan chức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết toàn bộ 8 cổng ghép nối của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đều đã được sử dụng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ISS vận hành hết công suất. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ mới nhất hoạt động trên ISS là Soyuz MS-28 của Nga. Tàu vũ trụ này chở theo 3 phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos) và Chris Williams (NASA) đã ghép nối với trạm ISS ngày 28/11. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ mới nhất hoạt động trên ISS là Soyuz MS-28 của Nga. Tàu vũ trụ này chở theo 3 phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos) và Chris Williams (NASA) đã ghép nối với trạm ISS ngày 28/11. Ảnh: NASA.
Trước khi tàu vũ trụ Soyuz MS-28 đến, nhóm điều khiển nhiệm vụ tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA dùng cánh tay robot Canadarm2 (Canada) để di chuyển tàu chở hàng Cygnus-23 của công ty Mỹ Northrop Grumman, tạo khoảng trống cần thiết. Cygnus-23 sau đó được đặt lại ở cổng hướng về phía Trái Đất của module Unity (Mỹ). Ảnh: NASA.
Trước khi tàu vũ trụ Soyuz MS-28 đến, nhóm điều khiển nhiệm vụ tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA dùng cánh tay robot Canadarm2 (Canada) để di chuyển tàu chở hàng Cygnus-23 của công ty Mỹ Northrop Grumman, tạo khoảng trống cần thiết. Cygnus-23 sau đó được đặt lại ở cổng hướng về phía Trái Đất của module Unity (Mỹ). Ảnh: NASA.
Phi hành đoàn Soyuz MS-28 dự kiến ở lại trạm ISS khoảng 8 tháng. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos xác nhận vụ phóng tàu Soyuz MS-28 diễn ra thành công nhưng làm hư hại bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan). Ảnh: pbs.org.
Phi hành đoàn Soyuz MS-28 dự kiến ở lại trạm ISS khoảng 8 tháng. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos xác nhận vụ phóng tàu Soyuz MS-28 diễn ra thành công nhưng làm hư hại bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan). Ảnh: pbs.org.
Buồng bảo trì, hay bệ dịch vụ - nằm trong rãnh thoát lửa của Khu vực 31/6 và thiết yếu trong quá trình chuẩn bị phóng tàu - được cho là đã sập. Đây hiện là tổ hợp phóng duy nhất đang hoạt động của Nga dành cho các chuyến bay chở phi hành gia lên trạm vũ trụ. Ảnh: popsci.com.
Buồng bảo trì, hay bệ dịch vụ - nằm trong rãnh thoát lửa của Khu vực 31/6 và thiết yếu trong quá trình chuẩn bị phóng tàu - được cho là đã sập. Đây hiện là tổ hợp phóng duy nhất đang hoạt động của Nga dành cho các chuyến bay chở phi hành gia lên trạm vũ trụ. Ảnh: popsci.com.
Ngoài tàu vũ trụ Soyuz MS-28, ISS còn đang ghép nối với một tàu khác cùng loại, Soyuz MS-27, neo đậu tại module Prichal (Nga). Tuy nhiên, thời gian hoạt động trên quỹ đạo của nó sắp kết thúc. Ảnh: NASA.
Ngoài tàu vũ trụ Soyuz MS-28, ISS còn đang ghép nối với một tàu khác cùng loại, Soyuz MS-27, neo đậu tại module Prichal (Nga). Tuy nhiên, thời gian hoạt động trên quỹ đạo của nó sắp kết thúc. Ảnh: NASA.
Ngày 8/12, Soyuz MS-27 dự kiến rời ISS cùng phi hành gia Jonny Kim (NASA), Sergey Ryzhikov và Alexey Zubritsky (Roscosmos) để hạ cánh xuống Kazakhstan. Ảnh: NASA Johnson.
Ngày 8/12, Soyuz MS-27 dự kiến rời ISS cùng phi hành gia Jonny Kim (NASA), Sergey Ryzhikov và Alexey Zubritsky (Roscosmos) để hạ cánh xuống Kazakhstan. Ảnh: NASA Johnson.
Năm tàu vũ trụ còn lại trên ISS gồm: tàu chở hàng Progress-92 và Progress-93 của Nga, lần lượt neo đậu tại module Poisk và Zvezda (Nga); tàu chở hàng HTV-X1 (Nhật Bản), neo đậu tại cổng dưới cùng của module Harmony (Mỹ); 2 tàu Dragon của công ty Mỹ SpaceX, neo đậu ở hai cổng khác nhau. Ảnh: NASA TV.
Năm tàu vũ trụ còn lại trên ISS gồm: tàu chở hàng Progress-92 và Progress-93 của Nga, lần lượt neo đậu tại module Poisk và Zvezda (Nga); tàu chở hàng HTV-X1 (Nhật Bản), neo đậu tại cổng dưới cùng của module Harmony (Mỹ); 2 tàu Dragon của công ty Mỹ SpaceX, neo đậu ở hai cổng khác nhau. Ảnh: NASA TV.
Cụ thể, tàu chở hàng CRS-33 nằm ở cổng phía trước và tàu chở người Crew-11 nằm ở cổng hướng ra ngoài không gian. Thực tế, module Harmony có 6 cổng, nhưng ba cổng dùng để ghép nối với các module Destiny, Columbus và Kibo. Ảnh: NASA.
Cụ thể, tàu chở hàng CRS-33 nằm ở cổng phía trước và tàu chở người Crew-11 nằm ở cổng hướng ra ngoài không gian. Thực tế, module Harmony có 6 cổng, nhưng ba cổng dùng để ghép nối với các module Destiny, Columbus và Kibo. Ảnh: NASA.
Phi hành đoàn Crew-11 gồm các phi hành gia: Zena Cardman, Michael Fincke (NASA), Kimiya Yui (Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA) và Oleg Platonov (Roscosmos). Các phi hành gia dự kiến trở về Trái đất vào năm 2026. Ảnh: NASA.
Phi hành đoàn Crew-11 gồm các phi hành gia: Zena Cardman, Michael Fincke (NASA), Kimiya Yui (Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA) và Oleg Platonov (Roscosmos). Các phi hành gia dự kiến trở về Trái đất vào năm 2026. Ảnh: NASA.
Tâm Anh (TH)
