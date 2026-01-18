Vĩnh Long: Công ty Đức Phát vượt qua 3 đối thủ trúng gói thầu chỉnh trang đô thị Phước Mỹ Trung

Với giá trúng thầu hơn 3,1 tỷ đồng, Công ty Cảnh quan Đức Phát đã chính thức trở thành đơn vị thi công hạng mục thoát nước và vỉa hè tại thị trấn Phước Mỹ Trung

Gói thầu "Xây lắp" thuộc dự án Chỉnh trang, nâng cấp đô thị thị trấn Phước Mỹ Trung đoạn ĐT.882 vừa chính thức tìm được chủ nhân. Đây là một trong những gói thầu quan trọng nhằm cải thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao mỹ quan cho khu vực sau khi thực hiện các thay đổi về địa giới hành chính theo Nghị quyết 1687/NQ-UBTVQH15.

Theo Quyết định số 348/QĐ-BQLDA ngày 30/12/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Bắc, Công ty TNHH Xây dựng Cảnh quan Đức Phát đã trúng thầu với giá 3.169.677.950 đồng. So với giá gói thầu 3.497.925.171 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt được là 9,38%. Đây là một con số đáng khích lệ, thể hiện tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Quyết định số 348/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Quá trình mở thầu qua mạng ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu. Tuy nhiên, qua bước đánh giá chi tiết E-HSDT, các đối thủ như Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng KVK, Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Nhi và Công ty Cổ phần tư vấn và Giám sát Môi trường Phố Xanh đều bị loại do không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Điều này đặt ra yêu cầu cao về năng lực lập hồ sơ và sự chuyên nghiệp của các nhà thầu khi tham gia các sân chơi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Dưới góc nhìn pháp lý, việc thực hiện gói thầu này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Đặc biệt, việc chuyển quyền phát hành và làm rõ HSMT sang cho Chủ đầu tư theo Thông tư 79/2025/TT-BTC đã giúp quy trình trở nên chủ động và rõ ràng hơn về trách nhiệm giải trình.

Nhận định về sự kiện này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc các gói thầu xây lắp đạt được tỷ lệ tiết kiệm sát ngưỡng 10% tại các địa phương như Phước Mỹ Trung là tín hiệu tốt cho sự cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với cam kết trong hồ sơ dự thầu, nhất là khi nhà thầu thực hiện giảm giá sâu để trúng thầu."

Với thời gian thực hiện 150 ngày, dư luận kỳ vọng Công ty TNHH Xây dựng Cảnh quan Đức Phát sẽ đảm bảo đúng tiến độ, mang lại diện mạo mới cho thị trấn Phước Mỹ Trung.