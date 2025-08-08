Toyota sử dụng linh kiện Trung Quốc lắp ráp ôtô điện tại Thái Lan?

Hãng xe Nhật BảnToyota sẽ bắt đầu sử dụng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc cho các mẫu ôtô điện của mình được lắp ráp tại Thái Lan từ năm 2028.

Video: Xem chi tiết SUV điện Toyota BZ3X tại Trung Quốc.

Theo đó, Toyota đã chính thức triển khai việc mua linh kiện từ các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Thái Lan. Một ví dụ điển hình là công ty Wuhu Yuefei New Sound-Absorbing Materials, chuyên cung cấp vật liệu cách âm nội thất, đã liên doanh với tập đoàn Summit Group từ tháng 1 năm nay để xây dựng nhà máy cung ứng tại Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên một hãng xe Nhật chủ động đưa nhà cung cấp Trung Quốc vào chuỗi sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á này. Toyota cũng đang khuyến khích các nhà sản xuất linh kiện Nhật Bản chuyển sang sử dụng sản phẩm từ các công ty Trung Quốc như Zhejiang Kaihua Mould (chuyên sản xuất khuôn mẫu) và Kingfa Science & Technology (vật liệu nhựa).

Mục tiêu là giảm chi phí linh kiện thông qua việc sử dụng nguồn cung ứng có giá thành thấp hơn.Một lãnh đạo thuộc đơn vị sản xuất phụ tùng của Toyota cho biết: “Tại Đông Nam Á, chúng tôi có kế hoạch phát triển các dòng xe điện giá thấp hơn bằng cách tận dụng linh kiện từ các nhà cung cấp Trung Quốc, như mẫu bZ3X.”

Theo một nhà sản xuất linh kiện tại Thái Lan, chi phí sản xuất của các công ty Trung Quốc hiện thấp hơn khoảng 20–30% so với các đối thủ đến từ Nhật Bản. Điều này có thể khiến một số doanh nghiệp Nhật đối mặt với lựa chọn thu hẹp hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường.

Nhiều hãng xe Trung Quốc hiện đã khởi động sản xuất ngay tại Thái Lan, tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Nhật.

Số liệu từ công ty nghiên cứu MarkLines cho thấy, tính đến ngày 1/8, có khoảng 2.770 công ty linh kiện Nhật Bản hoạt động tại Thái Lan – tương đương 50% tổng số nhà cung cấp Nhật ở nước ngoài. Trong khi đó, có 2.090 doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Trung Quốc và 1.630 đơn vị tại thị trường Bắc Mỹ.

Trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc gia tăng hiện diện tại Đông Nam Á và hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc, dòng linh kiện giá rẻ đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Nhiều hãng xe Trung Quốc hiện đã khởi động sản xuất ngay tại Thái Lan, tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Nhật vốn chiếm ưu thế trong khu vực trong nhiều thập kỷ qua.