Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Toyota sử dụng linh kiện Trung Quốc lắp ráp ôtô điện tại Thái Lan?

Hãng xe Nhật BảnToyota sẽ bắt đầu sử dụng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc cho các mẫu ôtô điện của mình được lắp ráp tại Thái Lan từ năm 2028.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết SUV điện Toyota BZ3X tại Trung Quốc.

Theo đó, Toyota đã chính thức triển khai việc mua linh kiện từ các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Thái Lan. Một ví dụ điển hình là công ty Wuhu Yuefei New Sound-Absorbing Materials, chuyên cung cấp vật liệu cách âm nội thất, đã liên doanh với tập đoàn Summit Group từ tháng 1 năm nay để xây dựng nhà máy cung ứng tại Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên một hãng xe Nhật chủ động đưa nhà cung cấp Trung Quốc vào chuỗi sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á này. Toyota cũng đang khuyến khích các nhà sản xuất linh kiện Nhật Bản chuyển sang sử dụng sản phẩm từ các công ty Trung Quốc như Zhejiang Kaihua Mould (chuyên sản xuất khuôn mẫu) và Kingfa Science & Technology (vật liệu nhựa).

2-4837.jpg
Hãng xe Nhật Bản Toyota sẽ bắt đầu sử dụng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc cho các mẫu ôtô điện của mình được lắp ráp tại Thái Lan từ năm 2028.

Mục tiêu là giảm chi phí linh kiện thông qua việc sử dụng nguồn cung ứng có giá thành thấp hơn.Một lãnh đạo thuộc đơn vị sản xuất phụ tùng của Toyota cho biết: “Tại Đông Nam Á, chúng tôi có kế hoạch phát triển các dòng xe điện giá thấp hơn bằng cách tận dụng linh kiện từ các nhà cung cấp Trung Quốc, như mẫu bZ3X.”

Theo một nhà sản xuất linh kiện tại Thái Lan, chi phí sản xuất của các công ty Trung Quốc hiện thấp hơn khoảng 20–30% so với các đối thủ đến từ Nhật Bản. Điều này có thể khiến một số doanh nghiệp Nhật đối mặt với lựa chọn thu hẹp hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường.

1-1343.jpg
Nhiều hãng xe Trung Quốc hiện đã khởi động sản xuất ngay tại Thái Lan, tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Nhật.

Số liệu từ công ty nghiên cứu MarkLines cho thấy, tính đến ngày 1/8, có khoảng 2.770 công ty linh kiện Nhật Bản hoạt động tại Thái Lan – tương đương 50% tổng số nhà cung cấp Nhật ở nước ngoài. Trong khi đó, có 2.090 doanh nghiệp Nhật hoạt động tại Trung Quốc và 1.630 đơn vị tại thị trường Bắc Mỹ.

Trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc gia tăng hiện diện tại Đông Nam Á và hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc, dòng linh kiện giá rẻ đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Nhiều hãng xe Trung Quốc hiện đã khởi động sản xuất ngay tại Thái Lan, tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Nhật vốn chiếm ưu thế trong khu vực trong nhiều thập kỷ qua.

#Toyota sử dụng linh kiện Trung Quốc #ôtô điện Toyota linh kiện Trung Quốc #liên doanh Toyota Trung Quốc #Toyota lắp ráp tại Thái Lan #Toyota #linh kiện Trung Quốc

Bài liên quan

Xe

Chủ tịch Toyota - ôtô điện gây ô nhiễm gấp 3 lần xe hybrid

Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda khẳng định ôtô điện không hề “xanh” như tưởng tượng, thậm chí gây ô nhiễm gấp ba lần xe hybrid nếu xét toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Video: Người dùng đánh giá Toyota Yarris Cross HEV.

Trong bối cảnh thế giới đang chạy đua chuyển đổi sang xe điện, Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda tiếp tục đưa ra lập trường thận trọng với xe thuần điện. Theo ông, tại Nhật Bản, xe điện không hẳn là giải pháp xanh như nhiều người kỳ vọng. Trái lại, chúng còn gây ô nhiễm nhiều hơn xe hybrid nếu xét toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Xem chi tiết

Xe

Toyota đang đặt cược lớn vào xe hybrid sạc điện

Toyota đặt mục tiêu xe hybrid sạc điện chiếm 20% doanh số tại Mỹ vào năm 2030, tập trung vào tăng trưởng bền vững và đổi mới công nghệ.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota RAV4 2026 mới.

Trong khi nhiều hãng xe khác lao vào cuộc đua điện hóa một cách ồ ạt, Toyota lại chọn một hướng đi thận trọng hơn. Thay vì đổ toàn bộ nguồn lực vào ôtô điện thuần (EV), hãng đã mở rộng dòng xe hybrid, giới thiệu các mẫu hybrid sạc điện (PHEV) và chỉ tung ra một vài mẫu EV. Chiến lược này từng khiến Toyota vấp phải không ít chỉ trích – nhưng thực tế cho thấy họ đã tính toán đúng.

Xem chi tiết

Xe

Toyota bZ3X điện "cháy hàng" bán hơn 10.000 xe chỉ sau 1 tháng

Chỉ hơn một tháng kể từ khi ra mắt vào ngày 16/3, mẫu SUV điện Toyota bZ3X đã ghi nhận hơn 10.000 xe được giao đến tay khách hàng, trong khi vẫn còn tới 12.000 đơn đặt hàng đang chờ xử lý

Toyota bZ3X dien

Tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025, Toyota bZ3X và bZ7 chạy điện đã chính thức trình làng – cả hai đều được phát triển theo hệ thống “Kỹ sư trưởng khu vực” (Regional Chief Engineer - RCE).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới