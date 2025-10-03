Hà Nội

Xe

Toyota Camry đang được ưu đãi gần 80 triệu đồng tại Việt Nam

Trong tháng 10/2025 này, 3 phiên bản của Toyota Camry tại Việt Nam được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức tối đa từ khoảng 61 - 77 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Toyota Camry HEV 2025 tại Việt Nam.

Ngày 1/10/2025, Toyota Việt Nam không chỉ công bố doanh số trong tháng 9 vừa qua mà còn tung ra chương trình ưu đãi mới trong tháng này. Theo đó, trong tháng này, Toyota Việt Nam áp dụng khuyến mãi cho nhiều mẫu xe hơn tháng liền trước, bao gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry. Trong những tháng trước đó, cặp đôi Toyota Hilux và Camry không có chương trình ưu đãi chính hãng.

Cụ thể hơn, trong tháng 10 này, Toyota ưu đãi lệ phí trước bạ cho các mẫu xe kể trên, không phân biệt phiên bản. Mức ưu đãi lệ phí trước bạ của các mẫu xe Toyota dao động từ 50% đến 100%.

1-2482.jpg
Toyota Camry đang được ưu đãi gần 80 triệu đồng tại Việt Nam.

Những mẫu xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong háng 10/2025 gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Mức hỗ trợ tối đa của Toyota Vios dao động từ 46 - 54 triệu đồng. Con số tương ứng của Toyota Veloz Cross là từ 72,7 - 75 triệu đồng. Trong khi đó, khách hàng mua Toyota Avanza Premio sẽ tiết kiệm được số tiền từ 64,7 - 69,3 triệu đồng. Có thể nói, Toyota Veloz Cross hiện là một trong những mẫu xe có mức hỗ trợ cao nhất trong phân khúc MPV tại Việt Nam.

Những mẫu xe còn lại, gồm Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry, được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 10/2025. Trong đó, Toyota Yaris Cross có mức hỗ trợ tối đa từ 42 - 48,5 triệu đồng. Mức tương ứng của Toyota Corolla Cross từ 46 - 51 triệu đồng.

2-8682.jpg
Mức ưu đãi cho các mẫu xe Toyota Việt Nam tháng 10/2025.

Trong khi đó, Toyota Hilux được ưu đãi từ 20 - 30 triệu đồng. Cuối cùng là Toyota Camry với giá trị ưu đãi tối đa từ 61 - 77 triệu đồng trong tháng này.

Chưa hết, Toyota Việt Nam còn tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng mua Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross bản máy xăng trong tháng 10 này.

