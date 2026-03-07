Chip M5 vừa ra mắt Apple đã có cập nhật lên 'Siêu lõi'

Bản cập nhật mới của macOS Tahoe 26.3.1 sẽ 'nâng cấp' chip M5 trong Macbook mới vừa ra mắt.

Trong loạt thông báo về máy Mac của Apple hồi đầu tuần này, công ty đã công bố bộ vi xử lý M5 Pro và M5 Max mới.

Và những con chip này đang làm thay đổi cách Apple thiết kế và gọi tên các lõi xử lý của mình.

Chip M5 sở hữu 10 lõi CPU trang bị trên Macbook Pro.

Lõi "tiết kiệm" vẫn được gọi là lõi tiết kiệm. Những lõi CPU trước đây được gọi là "lõi hiệu năng" giờ đây được gọi là lõi "siêu cấp".

Và có một loại lõi CPU thứ ba mới nằm giữa hai loại trên, được gọi là lõi "hiệu năng".

Đầu tuần này, Apple cho biết việc đổi tên thành "siêu chip" cũng sẽ áp dụng ngược lại cho các lõi hiệu năng của chip Apple M5 thông thường.

Và bản cập nhật macOS Tahoe 26.3.1 được phát hành ngày hôm qua đã chính thức thực hiện việc đổi tên, thay đổi nhãn trong cả ứng dụng Thông tin Hệ thống và Trình giám sát Hoạt động.

4 lõi hiệu năng (Performace) trên Macbook Pro M5 trước đây bên cạnh 6 lõi tiết kiệm.

được 'nâng cấp' Siêu lõi trong CPU.

Bản “nâng cấp” này chỉ áp dụng cho MacBook Pro M5, mẫu máy Mac duy nhất thuộc dòng M5 được phát hành trước khi việc đổi tên được công bố.

Điều hiển nhiên là đây chỉ là thay đổi tên gọi, bạn không nên kỳ vọng sự khác biệt về hiệu năng hay hoạt động của máy Mac sau khi cài đặt bản cập nhật.

Các mẫu MacBook Air và Pro mới với chip M5, M5 Pro và M5 Max có thể đã sử dụng tên gọi mới ngay từ khi xuất xưởng.

Các máy Mac sử dụng bộ xử lý dòng M thế hệ cũ hơn như M4 cũng sẽ không có gì khác biệt.

Trên các dòng M1 đến M4 (và trên A18 Pro của MacBook Neo, một sản phẩm cùng họ với M4), các lõi hiệu năng sẽ vẫn là lõi hiệu năng, và các lõi tiết kiệm năng lượng sẽ vẫn là lõi tiết kiệm năng lượng.

Hiện chưa rõ các nâng cấp 'siêu lõi' này có áp dụng trên iOS cho các bản iPad sử dụng chip M5 trở về sau hay không.

Bản cập nhật macOS 26.3.1 cũng cần thiết để hỗ trợ màn hình Studio Display mới của Apple.

Điều này có thể là do mỗi màn hình này, giống như phiên bản gốc, vẫn là một dạng thiết bị iOS bên trong. Chúng sử dụng chip dòng A19 của Apple, nâng cấp từ A13 trong Studio Display đời đầu, và chạy phần mềm có nguồn gốc từ iOS được cập nhật định kỳ bởi máy Mac mà chúng được kết nối.

Màn hình Studio mới ra mắt của Apple.

Có khả năng có một số loại giao tiếp bổ sung giữa máy Mac và Studio Display ngoài tín hiệu Thunderbolt và DisplayPort; bản cập nhật phần mềm là điều cần thiết để hỗ trợ nó ở phía máy Mac.

Không phải tất cả máy Mac đều hỗ trợ màn hình Studio Display, và ngay cả những máy hỗ trợ cũng không phải lúc nào cũng có khả năng khai thác tối đa tốc độ làm mới 120 Hz của Studio Display XDR.

Danh sách hỗ trợ được bao gồm trong trang thông số kỹ thuật của từng màn hình — lưu ý rằng một vài máy Mac chạy chip Intel đời mới nhất không có trong danh sách này.