Hành trình 30 năm của Honda tại Việt Nam, bán ra hơn 40 triệu xe máy

Sau 30 năm có mặt, Honda đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ôtô và xe máy tại Việt Nam.

Thảo Nguyễn
VIdeo: Honda Việt Nam chào mừng chiếc xe máy thứ 40 triệu.

Năm 2026, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, với thông điệp “Chung ước mơ – Cùng bứt phá”. Trong suốt 3 thập kỷ qua, HVN đã cung cấp hàng chục triệu xe máy và ôtô cho người dùng Việt, đồng thời tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đại diện Honda Việt Nam, trong bối cảnh ngành công nghiệp di chuyển toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang điện hóa và mục tiêu trung hòa carbon, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với định hướng của Honda toàn cầu cũng như chiến lược phát triển của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu dài hạn là mang lại trải nghiệm di chuyển “tự do, an toàn và thoải mái” cho người dùng, đồng thời hướng tới trở thành “công ty được xã hội mong đợi”.

1-255.jpg
Honda Việt Nam khẳng định vị thế doanh nghiệp FDI sau 30 năm hiện diện.

Ở lĩnh vực xe máy, Honda Việt Nam cho biết đã cung cấp hơn 40 triệu xe tới khách hàng trong nước sau 30 năm hoạt động. Hiện doanh nghiệp đang vận hành 3 nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất khoảng 2,75 triệu xe mỗi năm, tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 96%.

Danh mục sản phẩm xe máy của hãng trải rộng từ xe số, xe tay ga, xe côn tay đến xe máy điện, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ như phanh ABS, khóa thông minh Smart Key, động cơ eSP+ 4 van và hệ thống kết nối Honda RoadSync nhằm nâng cao an toàn và tiện nghi cho người sử dụng.

2-2169.jpg
Honda Việt Nam cho biết đã cung cấp hơn 40 triệu xe tới khách hàng trong nước sau 30 năm hoạt động.

Trong chiến lược di chuyển xanh, Honda cũng giới thiệu các mẫu xe máy điện như Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3, đồng thời hướng tới việc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 cho các mẫu xe máy từ năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Honda Việt Nam cũng hợp tác với MARVEL để ra mắt Air Blade 125 phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ hai nhân vật Spider-Man và Venom, với số lượng giới hạn 4.000 xe trên toàn quốc.

Ở mảng ôtô, Honda Việt Nam chính thức tham gia thị trường từ năm 2006 và hiện vận hành nhà máy ôtô với công suất khoảng 35.000 xe mỗi năm. Các mẫu xe chủ lực như CR-V và City đang được lắp ráp trong nước, hướng tới các giá trị cốt lõi của thương hiệu gồm thiết kế thể thao, khả năng vận hành hiệu quả, công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn an toàn cao.

3-1351.jpg
Trong chiến lược di chuyển xanh, Honda cũng giới thiệu các mẫu xe máy điện như Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3, đồng thời hướng tới việc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 cho các mẫu xe máy từ năm 2026.

Phù hợp với chiến lược điện hóa toàn cầu, Honda Việt Nam cũng mở rộng danh mục xe hybrid tại thị trường trong nước với các mẫu CR-V e:HEV, Civic e:HEV và HR-V e:HEV. Đáng chú ý, CR-V e:HEV trở thành mẫu ôtô hybrid đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam vào năm 2026, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển các giải pháp di chuyển bền vững của hãng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Honda Việt Nam cũng triển khai nhiều sáng kiến nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Các giải pháp bao gồm vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy ở Phú Thọ và Ninh Bình với tổng công suất 8 MWp, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và phối hợp với các nhà cung cấp để giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

4-2993.jpg
CR-V e:HEV là mẫu ôtô hybrid đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam vào năm 2026, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển các giải pháp di chuyển bền vững của hãng.

An toàn giao thông tiếp tục là một trong những ưu tiên trọng tâm của Honda Việt Nam. Mỗi năm, doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác đào tạo an toàn giao thông cho hơn 27 triệu người. Từ năm 2018 đến nay, chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một đã trao hơn 12 triệu mũ, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 37% trước năm 2018 lên 85% vào năm 2025.

Ngoài ra, trong năm 2025, Honda Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy cho học sinh trung học phổ thông, đồng thời trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT nhằm phục vụ công tác đào tạo lái xe an toàn.

5-3974.jpg
Trong năm 2025, Honda Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy cho học sinh trung học phổ thông.

Theo Honda Việt Nam, trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm di chuyển, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.

