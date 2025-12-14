Hà Nội

BYD triệu hồi 89.000 xe hybrid lỗi pin, lỗi không thể sửa bằng phần mềm

BYD đối mặt làn sóng triệu hồi kỷ lục năm 2025 với hơn 210.000 xe lỗi kỹ thuật, vấn đề pin gần 89.000 xe hybrid và lỗi hệ thống lái đang đặt ra dấu hỏi lớn.

Thảo Nguyễn
Video: Hồi tháng 10/2025, đã có hơn 115.000 xe BYD bị triệu hồi.

Thông tin từ tờ Strait Times cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2025, gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD đã phải thực hiện các đợt triệu hồi với tổng số lượng xe vượt mốc 210.000 chiếc. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến gần 89.000 xe hybrid, một sự kiện đang làm rung chuyển dư luận ngành ôtô toàn cầu và đặt ra những nghi ngại sâu sắc về sự đánh đổi giữa tốc độ tăng trưởng và độ an toàn sản phẩm.

Theo thông báo chính thức từ Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR), đợt triệu hồi quy mô lớn này nhắm vào các dòng xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2023. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ sở hữu phải đưa xe trở lại đại lý ngay lập tức để tiến hành kiểm tra và thay thế bộ phận bị lỗi. Điều đáng lo ngại nhất trong đợt triệu hồi này chính là bản chất của sự cố kỹ thuật. Khác với nhiều lỗi phần mềm có thể cập nhật từ xa hay các vấn đề bảo dưỡng định kỳ, nguyên nhân lần này xuất phát từ phần cứng cốt lõi của xe năng lượng mới.

2-1758.jpg
BYD triệu hồi 89.000 xe hybrid lỗi pin, lỗi không thể sửa bằng phần mềm.

Cụ thể, vấn đề nằm ở độ đồng nhất của các bộ pin trong quá trình sản xuất. Đây là một khiếm khuyết kỹ thuật nghiêm trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe. Một bộ pin không đồng nhất có thể khiến xe bị giảm công suất đột ngột, mất hoàn toàn khả năng chạy bằng điện thuần túy và trong tình huống xấu nhất sẽ gây mất an toàn cho người lái khi đang tham gia giao thông. Việc phải can thiệp vật lý thay vì sửa lỗi phần mềm cho thấy mức độ phức tạp và nghiêm trọng của vấn đề lần này.

Việc triệu hồi gần 89.000 xe hybrid nói trên không phải là một sự cố đơn lẻ mà là mắt xích mới nhất trong chuỗi các vấn đề kỹ thuật mà BYD phải đối mặt. Trước đó, tập đoàn này đã ghi nhận nhiều đợt triệu hồi quy mô lớn khác trong năm nay, tạo nên một bức tranh kém sắc về độ ổn định sản phẩm. Hồi tháng 10, hơn 115.000 xe thuộc dòng Tang và Yuan Pro đã bị gọi về xưởng do các lỗi liên quan đến thiết kế và pin.

3-8661.jpg
Việc triệu hồi gần 89.000 xe hybrid nói trên không phải là một sự cố đơn lẻ mà là mắt xích mới nhất trong chuỗi các vấn đề kỹ thuật mà BYD phải đối mặt.

Chưa dừng lại ở đó, trước đợt tháng 10, gần 97.000 xe điện thuần túy (EV) của hãng cũng bị triệu hồi do lỗi hệ thống điều khiển lái, một lỗi kỹ thuật cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Tổng hợp lại các dữ liệu từ Strait Times, con số hơn 210.000 xe bị triệu hồi chỉ trong một năm là một kỷ lục buồn, buộc các nhà quan sát và người tiêu dùng phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về quy trình quản lý chất lượng của hãng xe đang dẫn đầu doanh số toàn cầu này.

Với quy mô và tần suất lỗi kỹ thuật xuất hiện dày đặc như hiện nay, giới chuyên môn đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi lớn về năng lực quản trị sản xuất của BYD. Thương hiệu này vốn nổi tiếng với chiến lược phát triển thần tốc, mở rộng thị phần mạnh mẽ ở cả hai mảng xe điện và xe hybrid. Tuy nhiên, dường như chính tốc độ mở rộng đó đã đi kèm với một cái giá đắt đỏ là sự lơi lỏng trong khâu kiểm soát chất lượng đầu ra. Độ ổn định trong dây chuyền sản xuất và các tiêu chuẩn an toàn dường như chưa thực sự bắt kịp với đà tăng trưởng doanh số chóng mặt.

4-7268.jpg
Hồi tháng 10/2025, đã có hơn 115.000 xe thuộc dòng Tang và Yuan Pro đã bị gọi về xưởng do các lỗi liên quan đến thiết kế và pin.

Hệ quả nhãn tiền của làn sóng triệu hồi này là áp lực tài chính đè nặng lên vai doanh nghiệp. Cổ phiếu của BYD đã chịu sức ép giảm giá đáng kể do các nhà đầu tư lo ngại rằng chi phí khổng lồ cho việc bảo hành, thay thế pin và sửa chữa lỗi sẽ làm xói mòn lợi nhuận ròng. Trong ngành công nghiệp ôtô, đặc biệt là xe năng lượng mới, niềm tin người tiêu dùng và sự an toàn kỹ thuật là yếu tố sống còn. Việc liên tục để xảy ra lỗi trên diện rộng có thể làm giảm sút nghiêm trọng sức hấp dẫn và uy tín thương hiệu mà BYD đã dày công xây dựng.

Đứng trước khủng hoảng, phía BYD đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố trấn an dư luận. Hãng cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn miễn phí cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng. Quy trình xử lý bao gồm việc thay pin mới, kiểm tra toàn diện hệ thống điện và pin nhằm đảm bảo chiếc xe trở về trạng thái an toàn tuyệt đối trước khi giao lại cho chủ sở hữu. Động thái này phần nào thể hiện trách nhiệm của hãng, tuy nhiên nó cũng đặt BYD vào thế khó khi phải đối mặt với áp lực kép: vừa phải cạnh tranh khốc liệt về giá và công nghệ với các đối thủ tại Trung Quốc và quốc tế, vừa phải siết chặt quy trình chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cơ quan quản lý.

1-7576.jpg
Đứng trước khủng hoảng, phía BYD đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố trấn an dư luận. Hãng cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn miễn phí cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng.

Sự kiện này cũng mang đến một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho người tiêu dùng đang có ý định chuyển đổi sang xe xanh. Việc lựa chọn xe hybrid hay xe điện, dù mang lại lợi ích to lớn về môi trường và tiết kiệm nhiên liệu, vẫn không hoàn toàn miễn nhiễm với rủi ro kỹ thuật. Khách hàng có quyền và cần phải đòi hỏi các hãng xe đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất, kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu sản xuất linh kiện tới kiểm định sau bán hàng. Rõ ràng, ngành xe năng lượng mới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng thực sự chứ không chỉ dừng lại ở cuộc đua về giá bán hay phạm vi hoạt động.

Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ với xe điện, bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu giá thấp. Tuy nhiên, cần có sự chọn lọc và kiểm soát chặt chẽ về chất lượng mới đảm bảo sự phát triển lành mạnh.

