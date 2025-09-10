Top 4 con giáp càng lớn tuổi càng vượng tài sau tuổi 40

Với 4 con giáp dưới đây, tuổi càng lớn lại càng thêm vượng tài. Họ có cơ hội bứt phá mạnh về tiền bạc, không chỉ trả hết nợ mà dư sức lập quỹ tiết kiệm.
Ngày 14/9 tới đây, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn đặc biệt của cộng đồng biker cả nước khi Yamaha Motor Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới.
Hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy một khối đất liền, trước đây bị bao phủ trong băng của băng hà Alsek ở Alaska hiện trở thành hòn đảo mới.
Dù cảm biến oxy trong máu vẫn còn bị kiện tụng, Apple Watch mới thêm pin, thông báo tăng huyết và tính năng nhắn tin vệ tinh là những lý do để nâng cấp ngay.
Mỹ triển khai F-35 vừa nhằm tăng cường chiến dịch chống ma túy ở Caribe, vừa gửi thông điệp răn đe tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ông Sébastien Lecornu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp.
Mới đây, hot girl người Trung Quốc Nhược Doanh đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ khi đăng tải khoảnh khắc một chú chó uống bia lên trang cá nhân.
"Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại rủ rỉ tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều", H'hen Niê viết trên trang cá nhân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 11/9: Bạch Dương thuận lợi suôn sẻ, đừng quá căng thẳng khi dự án chưa sinh lời. Xử Nữ dễ đạt thành quả, có lợi lộc.
Lợi dụng việc Ukraine chuyển quân phản công ở Zolotyi Kolodyaz, Nga với lợi thế gâp 3 lần quân số đã xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk trong 48 giờ qua.
Biệt thự 3 mặt tiền của NSƯT Bảo Quốc có 1 tầng, nằm ở khu vực sang trọng và an ninh tốt, với diện tích 340 m2, sân vườn rộng rãi...
Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa thu đẹp mê hoặc với biển mây bồng bềnh, lý tưởng để cắm trại và ngắm bình minh sáng sớm.
H'Hen Niê hạnh phúc khi được mẹ lên TP HCM chăm sóc. Thiều Bảo Trâm thưởng thức ẩm thực trong chuyến du lịch Đài Loan.
Bộ ảnh mới được Lê Khánh Chi đăng tải đã chứng minh nhan sắc ngày càng sắc sảo, mặn mà của cô nàng theo thời gian.
Dòng sản phẩm iPhone 17 mới của Apple tự hào sở hữu camera tốt hơn, bộ nhớ lớn hơn và chip Apple Silicon mạnh mẽ hơn.
Tử vi dự đoán trong 30 ngày tới, 3 con giáp mở ra cơ hội tài chính bất ngờ, giúp họ gia tăng thu nhập, cuộc sống nhờ đó có những tiến triển tốt đẹp.
Không dùng nước để giặt giũ như các trang phục khác, long bào của hoàng đế Trung Hoa được làm sạch bằng "phương pháp hương liệu".
Apple chọn nhôm thay vì titan cho iPhone 17 Pro, hé lộ dụng ý tối ưu tản nhiệt, trọng lượng và hiệu năng khiến cộng đồng công nghệ bàn tán.
Một bình đựng tro cốt 2.600 tuổi có hình dạng giống ngôi nhà hiếm gặp được phát hiện ở Ba Lan. Bên trong bình chứa hài cốt của ít nhất 4 người.
Gấu lợn (Melursus ursinus) là loài gấu đặc hữu Nam Á với ngoại hình kỳ lạ và tập tính độc đáo, gắn liền với nhiều truyền thuyết và đời sống văn hóa bản địa.
Tại Triển lãm Ô tô Munich 2025, Hyundai Three Concept đã ra mắt. Mẫu xe này là tiền thân của chiếc EV cỡ nhỏ dự kiến ra mắt dưới tên gọi Ioniq 3 vào năm sau.
Luôn biết cách làm mới hình ảnh, vậy nên cứ mỗi lần Bảo Khuyên Susan cập nhật trạng thái trên mạng xã hội đều thu hút rất nhiều sự chú ý của netizen.