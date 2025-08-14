Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), sáng 14/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công an tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu cho biết tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần sáu năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang; cao 7,9m bằng chất liệu đồng nguyên chất với trọng lượng gần 7 tấn; bệ tượng cao 3,6m, mong muốn xây dựng Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở và làm việc tại Tuyên Quang.

Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Tượng đài Bác Hồ tại Tân Trào không chỉ là biểu tượng tri ân sâu sắc công lao to lớn của Người mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa-lịch sử của khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về lại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do để dự Lễ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào".

Tổng Bí thư nêu rõ Ngày hội là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân và khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

Riêng tại Tân Trào - địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai bài bản, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét; lồng ghép vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển “du lịch đỏ” gắn với giữ gìn an ninh, trật tự; những già làng, trưởng bản, công an viên, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên… không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, giữ yên bản làng; đây chính là những “pháo đài an ninh nhân dân” giữa đại ngàn Việt Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng đã kiên trì, phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cả nước.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xã Tân Trào tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm và chủ thể của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả; đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng phong trào, tạo sự lan tỏa từ cơ sở, từ mỗi thôn, bản, từ mỗi người dân.

Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần cảnh giác cách mạng, trong mỗi người dân; xây dựng mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương; đồng thời sáng tạo thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp ở địa phương, mục tiêu cao nhất là tất cả vì nhân dân; tận dụng thời cơ sáp nhập hành chính để tạo bước đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra động lực phát triển mới cho cả vùng trung du- miền núi phía Bắc.

Tổng Bí thư đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát huy thế trận lòng dân - nền tảng quan trọng nhất trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng; phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Tân Trào nói riêng gương mẫu, đi đầu, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức hoạt động trong giai đoạn đất nước chuyển mình, phù hợp với đặc điểm địa phương, gắn với mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp. Công tác bảo đảm an ninh phải đi trước một bước, phải là “lá chắn thép” trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và an toàn xã hội.

Tổng Bí thư mong muốn nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Tân Trào nói riêng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an.

Tân Trào - Mảnh đất “Thủ đô Khu giải phóng” năm xưa - hôm nay tiếp tục là nơi hội tụ niềm tin và kỳ vọng của Đảng, của dân tộc vào thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư tin tưởng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tân Trào và toàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục vươn xa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao tặng toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng Trường Trung học Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".